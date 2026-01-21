Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata

Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en las últimas horas en una vivienda de Barrio Aeropuerto. El hecho se conoció cuando la víctima, una mujer de 35 años, logró huir de su casa y se presentó ante la dependencia policial para denunciar a su ex pareja.
Según el relato de la mujer, el sujeto la mantuvo encerrada e incomunicada desde la madrugada del pasado martes 20 de enero, bajo constantes amenazas de muerte a ella y a su bebé. Durante el tiempo en que permaneció cautiva, la mujer manifestó haber sido agredida físicamente con golpes de puño en reiteradas oportunidades.
En ese sentido, la víctima relató a las autoridades la extrema situación de vulnerabilidad que atravesó, donde señaló que el agresor la tenía amenazada con quitarle la vida a ella y a su bebé de ocho meses en caso de que intentara solicitar auxilio o comunicarse con la policía.
Tras el alerta radial al 911, personal del Comando de Patrullas se dirigió de inmediato al domicilio indicado. En el lugar, los efectivos lograron aprehender al acusado y constataron que la menor de ocho meses se encontraba allí en buen estado de salud y fuera de peligro. Por su parte, se informó que las lesiones sufridas por la madre no revisten gravedad.
En el caso interviene la UFI N° 07, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, junto al Juzgado de Garantías N° 03 y la Defensoría N° 21. La fiscalía avaló el proceder de las fuerzas de seguridad y dispuso la aprehensión del hombre, de 35 años, de oficio albañil y sin domicilio fijo, bajo la carátula de "Privación ilegítima de la libertad y lesiones".
