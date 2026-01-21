“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama

La opinión de Laura Ubfal sobre los números de Bendita generó una fuerte respuesta en el medio, luego de publicar en su blog “La caída de Bendita”, en la que cuestionaba el rating del ciclo y el desempeño de su nuevo panel. Esa frase encendió la bronca de Marcela Tauro, quien salió a defender el programa y a Edith Hermida desde Puro Show.

“La verdad es que con ese título busca un rebote. Hace dos semanas que empezó Bendita, hay que darle tiempo. Está en todo su derecho a que no le guste, pero la gente la está remando. Hay colegas que están a prueba. Un comentario así puede hacer que un gerente saque a un panelista”, expresó Tauro, repudiando el tono del análisis.

Luego, la conductora fue aún más tajante y recordó que Ubfal también atravesó problemas de audiencia en uno de sus ciclos: “¿Desde qué lugar hablás del rating? Me molesta bastante que hablen del rating justamente personas que no lo hacen”.

Asimismo, se deslizó una pregunta que dejó a todos en silencio: “¿Nadie se pregunta por qué se fue de Intrusos?”, por otro lado, agregó: “Averígüenlo. Cuando yo conduje la tuve. Al contrario, pedí que se quede y todo. La llevé a Infama sabiendo cómo es Laura, que estás al aire y la ves protestando”.

Tauro insistió en que sus críticas no son nuevas y aclaró que el comentario de Ubfal lastimó especialmente a Edith Hermida: “Soy compañera de Edith y sé que le dolió. Ella tiene una manera de expresarlo con risas, pero le duele, le entran las balas. Además, el canal está contento. El número es así, hoy estás arriba y mañana no”.

De esta manera, Marcela Tauro apuntó con dureza contra Laura Ubfal, cuestionó su postura respecto al rating y reveló detalles de un conflicto previo que hasta ahora no había salido a la luz.