VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"

Un audaz robo tuvo lugar pasadas las 17 hs en una estación de servicio de Shell en La Plata, ubicada en 44 y 143. Según pudo saber Diario EL DIA, los delincuentes “les robaron a todos”.

En las imágenes se puede apreciar la secuencia completa, cuando los dos motochorros llegan al lugar. En primer lugar desciende el acompañante, ambos con casco, mientras el que conduce gira para acomodar el rodado y escapar.

En pocos segundos, los delincuentes acorralan al playero y a los clientes que estaban cargando nafta en ese momento. Sin presentar resistencia, entregaron todo.

“Les robaron a todos”, señaló uno de los testigos. Los maleantes escaparon con la recaudación y dinero de los presentes, en la motocicleta por avenida 143 en sentido a calle 45.