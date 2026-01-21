Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
21 de Enero de 2026 | 18:48

Wanda Nara reconoció que el vínculo con su ex pareja, Mauro Icardi, se encuentra mucho mejor, tras meses y meses en guerra mediática. La conductora de MasterChef Celebrity contó en sus historias de Instagram que ahora mantiene “mucho diálogo” con el futbolista. 

En una reciente entrevista con un móvil de Intrusos (América TV), Wanda se sinceró sobre sus charlas con Mauro: "Sí, cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece  y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi. El tiempo cura todo. A veces le digo: bolu.. soltá, ya está, ya fue. Cosas que quedamos enroscados".

Sobre su indirecta, que posteriormente eliminó, dijo: “Yo había subido una historia del regalo de mi hija y después lo borré porque quiero estar en un momento de permitirme hacer chistes. Le dije el otro día: chapeau vos viviendo con chicos siempre, yo en ese sentido soy un poco más egoísta, que pienso en mí”. 

Además, destacó su actitud de volver a convivir con alguien poco después de terminar su relación, en este caso con la China Suárez: “No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa, me sobra un cuarto y me lo hago vestidor. Súper valoro ese lado de él".

Por último, flameó la bandera blanca en sus futuros encuentros en familia: “Él sabe que cada vez que venga yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre.” "Le dije: ‘Yo confío en vos, no me importa con quién rodees a nuestros hijos y vos tenés que confiar en mí’", cerró.

 

