Con un FAL entre un arsenal de armas y más de 300 dosis cocaína: así cayó un acusado de vender autos mellizos en Quilmes

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) concretaron en las últimas horas un importante golpe contra el delito organizado en la zona sur del conurbano bonaerense, logrando la detención de un hombre de 48 años acusado de comercializar vehículos provenientes de ilícitos.

El operativo, enmarcado en los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, fue ejecutado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) tras una exhaustiva pesquisa que comenzó en julio de 2025. La investigación se disparó cuando la División Delitos Contra el Automotor detectó que el sospechoso utilizaba una reconocida red social para ofrecer rodados que habían sido sustraídos mediante robos violentos.

El modus operandi del imputado consistía en "blanquear" los vehículos mediante el uso de documentación apócrifa, lo que le permitía eludir los controles registrales y mantener su negocio ilegal. A través de tareas de campo, análisis criminal y la explotación de datos en plataformas digitales, los investigadores lograron ubicar al sospechoso y vincularlo directamente con dos domicilios en el partido de Quilmes.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, ordenó los allanamientos en inmuebles ubicados sobre las calles 879 y 881, medidas que contaron con la anuencia del Juzgado Federal de Quilmes.

El resultado de los procedimientos arrojó un saldo sorprendente para los uniformados, ya que no solo desbarataron la maniobra de estafa automotor, sino que se encontraron con un acopio de estupefacientes y armas.

Durante las requisas, se secuestraron 317 dosis de clorhidrato de cocaína, decenas de envoltorios de droga sintética y un arsenal compuesto por dos escopetas calibre 12, una carabina calibre 22 con cargadores, municiones de distintos calibres y una réplica de pistola 9 mm. Además, se incautó documentación clave como boletos de compra-venta de un camión, vehículo que dio origen a la causa, una cédula del automotor y herramientas de corte.

El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del magistrado interventor junto con todo el material probatorio incautado. La causa ha sido caratulada bajo los delitos de “Estafa y Falsificación de Documentos Públicos”, mientras la justicia analiza ahora las conexiones del aprehendido con las bandas dedicadas al robo a mano armada que proveían los vehículos para su posterior venta ilegal.