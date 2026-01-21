Incendio en un edificio porteño: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME

Al menos 70 personas fueron evacuadas y tres recibieron asistencia del SAME por un incendio que se desarrolla en un edificio de dos pisos en el barrio porteño de Monserrat.

Fuentes oficiales informaron que el hecho se registró en un inmueble ubicado sobre las calles Chile y Virrey Cevallos.

El incendio comenzó en una terraza donde había personas que no podían descender, por lo que solicitaron ayuda.

Efectivos de Bomberos de la Ciudad evacuaron a unas 70 personas y hasta el momento fueron atendidas tres de ellas en el lugar por parte del SAME, sin necesidad de traslado a algún centro asistencial.