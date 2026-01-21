VIDEOS. En La Plata, un ladrón se tiró a un arroyo para escaparse y fue atrapado: era buscado tras un violento robo

Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
La licitación de micros para los próximos 12 años en La Plata: ofertas de cuatro empresas y disputa solo en dos zonas
Desechos cloacales en el Río de la Plata: qué dice el informe del Conicet
VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Mantuvo cautiva a su ex pareja en La Plata: ella logró escapar y a él lo detuvieron
Piden mayor vacunación ante la "súper gripe": cómo actuar ante la presencia de síntomas
Robó una moto estacionada en La Plata, lo identificaron por las cámaras y lo allanaron
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Frustraron un robo en banda en una vivienda en La Plata y un menor cayó tras una persecución
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
El Cecim La Plata volvió a denunciar penalmente a Javier Milei tras sus declaraciones sobre Malvinas
El legado de Valentino Garavani: el último emperador del glamour
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Incendio en un edificio porteño: 70 evacuados y tres asistidos por el SAME
Con un FAL entre un arsenal de armas y más de 300 dosis cocaína: así cayó un acusado de vender autos mellizos en Quilmes
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
Polémica: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de micrófonos y cámaras escondidas en su despacho
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un dramático operativo policial tuvo lugar este miércoles en la zona de Villa Elvira, culminando con la detención de un joven, de 24 años, conocido bajo el alias de "Pipo". El delincuente, acusado de un violento asalto a mano armada en el centro de La Plata, intentó evadir el accionar de la justicia protagonizando una fuga cinematográfica por los fondos de su vivienda.
Al notar la irrupción policial en su domicilio de la esquina de calle 90 y 5, el sospechoso corrió hacia un arroyo cercano y se lanzó al agua, donde finalmente fue reducido por los efectivos desplegados en el terreno.
La caída del sospechoso es el resultado de una investigación iniciada el pasado 19 de enero, tras el robo al kiosco ubicado en la calle 60 entre 9 y 10. Según consta en la causa, el hecho delictivo ocurrió el 16 de enero, cuando el ahora detenido ingresó al comercio y, mediante el uso de un arma de fuego, amenazó a una empleada para sustraer la recaudación y diversos elementos de valor.
El Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría interviniente fue clave para esclarecer el caso: el análisis cuadro por cuadro de las cámaras de seguridad permitió identificar al autor no solo por su fisonomía, sino por un detalle particular: una pulsera de silicona que el ladrón llevaba puesta durante el robo y que continuó utilizando en los días posteriores mientras era vigilado por los agentes.
Durante el allanamiento ordenado por la UFI N° 7, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, la policía logró incautar elementos probatorios contundentes que terminaron de cerrar el cerco sobre el implicado. En la vivienda se hallaron las prendas de vestir exactas que el sujeto portaba al momento del asalto al kiosco: un pantalón gris, una campera negra y la zapatilla marca Salomón color celeste que le quedaba, dado que la otra se perdió en el arroyo.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia bajo la carátula de "Robo agravado por el uso de arma de fuego" y deberá comparecer en primera audiencia ante la fiscalía. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que su modus operandi coincide con otros hechos delictivos de idéntica modalidad ocurridos recientemente en la zona, por lo que no se descarta que se le imputen nuevos hechos en los próximos días.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí