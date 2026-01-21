VIDEOS. En La Plata, un ladrón se tiró a un arroyo para escaparse y fue atrapado: era buscado tras un violento robo

Un dramático operativo policial tuvo lugar este miércoles en la zona de Villa Elvira, culminando con la detención de un joven, de 24 años, conocido bajo el alias de "Pipo". El delincuente, acusado de un violento asalto a mano armada en el centro de La Plata, intentó evadir el accionar de la justicia protagonizando una fuga cinematográfica por los fondos de su vivienda.

Al notar la irrupción policial en su domicilio de la esquina de calle 90 y 5, el sospechoso corrió hacia un arroyo cercano y se lanzó al agua, donde finalmente fue reducido por los efectivos desplegados en el terreno.

La caída del sospechoso es el resultado de una investigación iniciada el pasado 19 de enero, tras el robo al kiosco ubicado en la calle 60 entre 9 y 10. Según consta en la causa, el hecho delictivo ocurrió el 16 de enero, cuando el ahora detenido ingresó al comercio y, mediante el uso de un arma de fuego, amenazó a una empleada para sustraer la recaudación y diversos elementos de valor.

El Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría interviniente fue clave para esclarecer el caso: el análisis cuadro por cuadro de las cámaras de seguridad permitió identificar al autor no solo por su fisonomía, sino por un detalle particular: una pulsera de silicona que el ladrón llevaba puesta durante el robo y que continuó utilizando en los días posteriores mientras era vigilado por los agentes.

Durante el allanamiento ordenado por la UFI N° 7, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, la policía logró incautar elementos probatorios contundentes que terminaron de cerrar el cerco sobre el implicado. En la vivienda se hallaron las prendas de vestir exactas que el sujeto portaba al momento del asalto al kiosco: un pantalón gris, una campera negra y la zapatilla marca Salomón color celeste que le quedaba, dado que la otra se perdió en el arroyo.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia bajo la carátula de "Robo agravado por el uso de arma de fuego" y deberá comparecer en primera audiencia ante la fiscalía. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que su modus operandi coincide con otros hechos delictivos de idéntica modalidad ocurridos recientemente en la zona, por lo que no se descarta que se le imputen nuevos hechos en los próximos días.