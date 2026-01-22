Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño a Estudiantes

En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño a Estudiantes
22 de Enero de 2026 | 14:52

En este mercado de pases Marcos Rojo y Estudiantes volvieron a ser protagonistas de una nueva novela. A tal punto que tanto el entrenador Eduardo Domínguez como el capitán Santiago Ascacibar se refirieron al tema con palabras de elogio al marcador central surgido del Pincha.

Si bien en estos días el tema se había enfriado, principalmente porque Racing no estaba dispuesto a romper su vínculo sin costo alguno, en las últimas horas Rojo le hizo un guiño a Estudiantes: volvió a seguirlo en Instagram:

Esta semana Ascacibar dijo: “Escuché lo de Eduaardo. Un jugador como Marcos siempre es bienvenido en el club. Salió de nuestras inferiores, salió de nuestra casa. Él sabe que le abrimos las puertas, obviamente él lo va a demostrar en la cancha todo lo que tiene para dar”. Domínguez, en conferencia de prensa post partido del lunes, dejó abierta la puerta sobre la llegada del defensor, pese a que Racing lo retendrá por seis meses más. “Sé que tiene una historia con el hincha de Estudiantes, pero también sé que quiere cerrar sus carrera donde la inició. Si el club y sus compañeros están de acuerdo, después él deberá resolver su situación”.

