¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes

Eros Mancuso es, oficialmente y por segunda vez, el nuevo refuerzo de Estudiantes. El futbolista fue cedido a préstamo por Fortaleza durante una temporada y ya se sumó a las prácticas.

Con Marcos Rojo descartado como refuerzo para esta temporada, Arzamendia lesionado y Román Gómez vendido al fútbol brasileño, “Mancu” se calzó la roja y blanca para su segunda temporada en el Country Club de City Bell bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

“Eros Mancuso firmó su contrato con la institución y se convirtió en nuestro segundo refuerzo, a préstamo desde Fortaleza por una temporada. ¡A dejarlo todo, Mancu!”, compartieron desde el club pincharrata en redes sociales.

El lateral no estará ante Independiente, pero apuntaría al partido con Boca. Mancuso conoce muy bien el club y su retorno procedente del fútbol brasileño se da en un contexto donde la institución busca consolidar un plantel competitivo tras la salida de algunos futbolistas y con la intención de mantener la regularidad en la Copa Argentina y los torneos futuros.

✍️ Eros Mancuso firmó su contrato con la institución y se convirtió en nuestro segundo refuerzo, a préstamo desde Fortaleza por una temporada. ¡A dejarlo todo, Mancu!💪

Minutos antes de hacerlo oficial, el Pincha compartió un video del gesto que caracterizó a Mancu en su dupla con Javier Altamirano: “Hay gestos que no se olvidan Un integrante de la Familia vuelve a defender nuestros colores, renovando sueños y objetivos. ¡Bienvenido, Eros! ¡Estás en casa!”.