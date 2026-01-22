Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes

¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
22 de Enero de 2026 | 14:59

Escuchar esta nota

Eros Mancuso es, oficialmente y por segunda vez, el nuevo refuerzo de Estudiantes. El futbolista fue cedido a préstamo por Fortaleza durante una temporada y ya se sumó a las prácticas.

Con Marcos Rojo descartado como refuerzo para esta temporada, Arzamendia lesionado y Román Gómez vendido al fútbol brasileño, “Mancu” se calzó la roja y blanca para su segunda temporada en el Country Club de City Bell bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. 

“Eros Mancuso firmó su contrato con la institución y se convirtió en nuestro segundo refuerzo, a préstamo desde Fortaleza por una temporada. ¡A dejarlo todo, Mancu!”, compartieron desde el club pincharrata en redes sociales. 

El lateral no estará ante Independiente, pero apuntaría al partido con Boca. Mancuso conoce muy bien el club y su retorno procedente del fútbol brasileño se da en un contexto donde la institución busca consolidar un plantel competitivo tras la salida de algunos futbolistas y con la intención de mantener la regularidad en la Copa Argentina y los torneos futuros.

Minutos antes de hacerlo oficial, el Pincha compartió un video del gesto que caracterizó a Mancu en su dupla con Javier Altamirano: “Hay gestos que no se olvidan Un integrante de la Familia vuelve a defender nuestros colores, renovando sueños y objetivos. ¡Bienvenido, Eros! ¡Estás en casa!”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Medina espera resolver el futuro de su carrera
Últimas noticias de Deportes

En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita

A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Espectáculos
Cortes de tránsito en el centro de La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
Cómo ver en vivo el anuncio de las nominaciones de los Premios Oscar 2026: expectativa por "Belén", el drama de Dolores Fonzi
Se separaron Keita Baldé y Simona Guatieri: el matrimonio que no pudo superar la infidelidad con Wanda Nara, los detalles
La Ciudad
Cortes de tránsito en el centro de La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Desechos cloacales en el Río de La Plata: la razón de una ONG para detener el aumento de la tarifa de ABSA
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Policiales
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Política y Economía
Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará
Milei anticipó cuándo se eliminarán las bandas cambiarias del dólar
El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Milei defendió el comercio con China y tuvo una dura frase contra Lula
Cañuelas celebra 204 años con desfile tradicionalista y espectáculos musicales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla