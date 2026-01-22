Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse

La Comuna abrió la inscripción al Registro de Carnavales Barriales, una instancia necesaria para avanzar con el proceso de autorización de las celebraciones que se desarrollen en espacios públicos durante la próxima temporada. La convocatoria está orientada a las propuestas que formarán parte de los festejos populares en distintos puntos de la ciudad.

El trámite está destinado a organizaciones sociales, barriales y comunitarias, así como a centros culturales, clubes, centros de fomento, murgas, comparsas y agrupaciones vinculadas al carnaval que se encuentren organizando actividades en la vía pública.

Las entidades interesadas en integrar el registro podrán completar la inscripción hasta el sábado 7 de febrero, a través de este enlace . En el formulario se le solicitará datos personales, de la organización, horarios de los carnavales y calles a cortar para el desfile.

Según se informó, el Registro de Carnavales Barriales permite ordenar y acompañar las iniciativas que se llevan adelante en los barrios y forma parte del esquema de autorizaciones requerido para garantizar el desarrollo de los encuentros, en articulación con las distintas áreas de la Municipalidad de La Plata.