Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse

Abrió el registro de carnavales barriales en La Plata: cómo y dónde anotarse
22 de Enero de 2026 | 18:53

Escuchar esta nota

La Comuna abrió la inscripción al Registro de Carnavales Barriales, una instancia necesaria para avanzar con el proceso de autorización de las celebraciones que se desarrollen en espacios públicos durante la próxima temporada. La convocatoria está orientada a las propuestas que formarán parte de los festejos populares en distintos puntos de la ciudad.

El trámite está destinado a organizaciones sociales, barriales y comunitarias, así como a centros culturales, clubes, centros de fomento, murgas, comparsas y agrupaciones vinculadas al carnaval que se encuentren organizando actividades en la vía pública.

Las entidades interesadas en integrar el registro podrán completar la inscripción hasta el sábado 7 de febrero, a través de este enlace. En el formulario se le solicitará datos personales, de la organización, horarios de los carnavales y calles a cortar para el desfile. 

Según se informó, el Registro de Carnavales Barriales permite ordenar y acompañar las iniciativas que se llevan adelante en los barrios y forma parte del esquema de autorizaciones requerido para garantizar el desarrollo de los encuentros, en articulación con las distintas áreas de la Municipalidad de La Plata.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

VIDEO. Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Zaniratto define el equipo para el estreno del Lobo

El Pincha arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Últimas noticias de La Ciudad

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Basural y roedores muertos entre los desechos en San Carlos

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
Policiales
Accidente y milagro en la Autopista La Plata: ciclista chocó con un camión, sufrió fracturas
VIDEO.- Así rescataron a un perro salchicha maltratado en La Plata
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Espectáculos
Rata Blanca llega a La Plata para celebrar los 35 años de Magos, espadas y rosas
Intentaron hackear a Mauro Icardi
Icardi la llamó mentirosa y Wanda Nara salió con los talones de punta: “Concéntrate que erraste dos penales”
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
Información General
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
Deportes
Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla