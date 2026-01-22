A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de la platense Viviana Vila

A casi una década de la última experiencia, el fútbol argentino volverá a tener una mujer como comentarista en transmisiones oficiales de Primera División. Morena Beltrán comenzará a desempeñarse en ese rol en partidos de la Liga Profesional, marcando un hito en un espacio históricamente dominado por hombres.

La periodista de ESPN se ganó un lugar destacado como analista en programas como SportsCenter y F90, además de su trabajo en campo de juego. Con un estilo propio, mirada táctica y solvencia en el análisis, Beltrán dará ahora un paso clave al sumarse al comentario en vivo, una función central dentro de la cobertura televisiva.

Me alegro mucho que @morenabeltran10 comente fútbol en vivo por TV. Tras mi paso x FPT, una mujer vuelve a tomar ese rol en la liga argentina. 👏🏻 https://t.co/fQLxoPYarN — Viviana Vila (@viviana_vila) January 21, 2026

La última mujer en cumplir ese rol había sido la platense Viviana Vila, durante las transmisiones de Fútbol Para Todos, hasta octubre de 2016. Al conocerse la noticia, Vila celebró el regreso de una voz femenina al comentario de la liga: “Tras mi paso, una mujer vuelve a tomar ese rol en el fútbol argentino”, expresó.

Con 26 años, formación académica sólida y un recorrido en constante crecimiento, Beltrán se consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor proyección del periodismo deportivo. Su llegada al comentario de la Liga Profesional no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también un avance en términos de representación y diversidad en las transmisiones del fútbol argentino.

Cabe destacar que en su mayoría cumplen rol en campo de juego y hay relatoras pero en otras categorías, en su mayoría de fútbol internacional.