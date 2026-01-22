Milei se reunió con el presidente de la FIFA

El presidente Javier Milei mantuvo un intercambio con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, previo a la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro entre Milei e Infantino tuvo lugar en Davos, donde luego Trump puso en marcha el citado Consejo destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.