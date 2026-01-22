Milei se reunió con el presidente de la FIFA

Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Milei: "Tenemos esperanza de que Nahuel Gallo pueda estar nuevamente en la Argentina"
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Nominaciones a los Premios Oscar: cómo le fue a la película argentina "Belén"
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Beneficios del Banco Nación y MODO: el mapa de ahorros para este jueves 22 de enero
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El encuentro tuvo lugar en medio del escándalo con la AFA
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei mantuvo un intercambio con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, previo a la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.
El encuentro entre Milei e Infantino tuvo lugar en Davos, donde luego Trump puso en marcha el citado Consejo destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.
Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí