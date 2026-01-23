En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
El brutal robo tipo “piraña” que sufrió un jubilado en Quilmes dejó una escena de extrema violencia y un testimonio que expone la crudeza del ataque. El hombre fue sorprendido por una banda de jóvenes, varios de ellos menores, cuando estaba a punto de subir a su camioneta Volkswagen Amarok estacionada frente a su casa, sobre la calle Miguel Cané al 500.
“Los vi por el espejo retrovisor y supe que algo iba a pasar, pero no me dieron tiempo a nada”, relató la víctima. En cuestión de segundos, los delincuentes abrieron la puerta del vehículo y lo sacaron a golpes, sin que pudiera defenderse. “Eran salvajes, me pegaban por pegar”, dijo aún conmocionado, mientras recordaba los culatazos y las trompadas que recibió en el rostro y la cabeza.
El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, donde se observa cómo los agresores actuaron en grupo, con rapidez y violencia extrema. Según contó el jubilado, pese a no resistirse, la agresión no cesó: “Veía solo los golpes que me estaban dando. Eran chicos, me di cuenta que eran menores, por eso ni siquiera intenté defenderme”.
Tras el asalto, los ladrones escaparon con la camioneta, pero la abandonaron a unas ocho cuadras del lugar luego de una persecución policial. Vecinos que advirtieron la situación lograron retener a uno de los sospechosos, un menor de 14 años, hasta que llegó la Policía.
El menor fue imputado por “robo agravado automotor en poblado y en banda” y quedó bajo arresto domiciliario, entregado a sus padres. En el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma calibre .22 con numeración suprimida. La víctima, aún con lesiones visibles, contó que debió recibir atención médica.
