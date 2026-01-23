Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Dos detenidos por el robo en una colchonería de Camino Centenario

Un local de Gonnet como blanco y una investigación que destapó más delitos

Un local de Gonnet como blanco y una investigación que destapó más delitos
23 de Enero de 2026 | 01:45
Edición impresa

El accionar delictivo en La Plata tiene a maltraer a vecinos y comerciantes. Nadie permanece indemne frente a la galopante inseguridad.

La Zona Norte de nuestra ciudad (Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Gorina), principalmente en los últimos años, está entre las más castigadas por los robos.

En este contexto, un negocio de venta de colchones ubicado sobre el Camino Centenario, en jurisdicción de Gonnet, sufrió un escruche el 11 de este mes.

Se trata de la firma “Sommier Center”, cuyo propietario denunció que delincuentes violentaron la puerta trasera del local y se apoderaron de diversas pertenencias.

A raíz del ilícito, oficiales de la comisaría decimotercera iniciaron una investigación, que estuvo basada en la recopilación de testimonios, de filmaciones de cámaras de seguridad y la comparación de rostros.

De esta manera, indicaron los pesquisas, se logró identificar a los autores del golpe.

ALLANAMIENTO POR EL CASO

Fuentes ligadas a la investigación de este episodio de inseguridad informaron que, por consiguiente, se llevó adelante una orden de registro en un domicilio y que arrojó el resultado esperado.

Al respecto, los voceros señalaron que en la ocasión fueron arrestados dos ladrones que -se aseguró- “tienen un importante prontuario”.

Pero a su vez, los detectives secuestraron en la vivienda una considerable cantidad de autopartes de motocicletas, entre ellas ruedas, tanques de combustible, cachas, cuadros cortados y manillares.

Ese hallazgo permitió inferir que, en el lugar, funcionaba un punto de acopio ilegal.

Paralelamente, se puntualizó que también se incautó a una pistola de calibre 9 milímetros, marca Bersa, que tenía pedido de secuestro activo por haber sido sustraída a personal policial del partido bonaerense de Almirante Brown. Se investiga ahora si los arrestados no participaron de otros robos en otros ataques delictivos.

 

