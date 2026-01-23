En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay

A partir de febrero de 2026, el Club implementará una actualización en los valores de la cuota social, con el objetivo de seguir garantizando la calidad de los servicios, el mantenimiento de la infraestructura y el crecimiento de nuestras disciplinas deportivas.

Este ajuste responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos, priorizando siempre el bienestar de las socias y los socios.

Entendemos que cada socio y socia atraviesa diferentes realidades. Por ese motivo, se mantendrá la opción de solicitar la no aplicación del aumento para quienes tengan su cuota adherida al Débito Automático, a través de los siguientes canales:

Oficina Virtual

El trámite deberá realizarse antes del 25 de enero para que tenga efecto en la cuota correspondiente a febrero.

De esta manera, buscamos que quienes puedan acompañar este ajuste lo hagan en beneficio del Club, mientras que aquellas personas que necesiten mantener el valor previo puedan hacerlo sin restricciones ni consecuencias en su antigüedad, ranking o derechos como socios.

Nuevos valores de la cuota social

Cuota individual

Socios/as activos (mayores de 18 años): $30.000

Universitarios/as (hasta 25 años): $24.500

Socios/as del interior o exterior: $15.000

Jubilados/as y pensionados/as (nuevos socios/as): $15.000

Cadetes (12 a 17 años): $30.000

Infantiles (3 a 11 años): $24.500

Infantiles (0 a 2 años): sin costo

Honorarios y vitalicios: sin costo

Plan familiar