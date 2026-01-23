Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Deportes |15 % más respecto al último valor

En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay

En febrero aumenta la cuota social en Estudiantes: nuevos valores y qué beneficios hay
23 de Enero de 2026 | 10:15

Escuchar esta nota

A partir de febrero de 2026, el Club implementará una actualización en los valores de la cuota social, con el objetivo de seguir garantizando la calidad de los servicios, el mantenimiento de la infraestructura y el crecimiento de nuestras disciplinas deportivas.

Este ajuste responde a la necesidad de equilibrar los costos operativos, priorizando siempre el bienestar de las socias y los socios.

Entendemos que cada socio y socia atraviesa diferentes realidades. Por ese motivo, se mantendrá la opción de solicitar la no aplicación del aumento para quienes tengan su cuota adherida al Débito Automático, a través de los siguientes canales:

Oficina Virtual

El trámite deberá realizarse antes del 25 de enero para que tenga efecto en la cuota correspondiente a febrero.

De esta manera, buscamos que quienes puedan acompañar este ajuste lo hagan en beneficio del Club, mientras que aquellas personas que necesiten mantener el valor previo puedan hacerlo sin restricciones ni consecuencias en su antigüedad, ranking o derechos como socios.

Nuevos valores de la cuota social

Cuota individual

  • Socios/as activos (mayores de 18 años): $30.000
  • Universitarios/as (hasta 25 años): $24.500
  • Socios/as del interior o exterior: $15.000
  • Jubilados/as y pensionados/as (nuevos socios/as): $15.000
  • Cadetes (12 a 17 años): $30.000
  • Infantiles (3 a 11 años): $24.500
  • Infantiles (0 a 2 años): sin costo
  • Honorarios y vitalicios: sin costo

Plan familiar

  • Titular (padre, madre o pareja): $30.000
  • Esposo/a o pareja igualitaria: $15.000
  • Hija de 18 a 24 años (soltera, sin hijos): $15.000
  • Hijos, nietos o sobrinos (12 a 17 años): $15.000
  • Hijos, nietos o sobrinos (6 a 11 años): $12.500
  • Hijos, nietos o sobrinos (0 a 5 años): sin costo
