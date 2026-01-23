Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

El mercado de pases se agita ante la aparición de chances concretas para que Santiago Ascacíbar continúe su carrera en Boca Juniors. Según trascendió en las últimas horas, la operación que baraja el Xeneize para hacerse con los servicios del capitán de Estudiantes incluiría una importante suma de dinero más el pase de un jugador como parte de pago.

Días atrás, el mediocampista remarcó su compromiso con el "Pincha", dejó la puerta abierta al futuro al señalar: "Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar". En una entrevista con TyC Sports, el Ruso también hizo eco de los sondeos de la vereda de enfrente, River, luego de que se conociera una reunión de su representante en el estadio Monumental.

El mediocampista, de 28 años, es una de las piezas claves en el armado de Eduardo Domínguez y la dirigencia extendió su contrato hasta 2027, además de que pretenden unos seis millones de dólares para liberarlo. Sin embargo, de una forma inesperada, el Xeneize volvió a la carga por el Ruso y ahora busca cerrar su llegada, para contar con él la próxima semana.

Ascacibar, en los últimos días, había señalado las ofertas de Boca, River y hasta del fútbol mexicano, cuando Tigres mostró interés en él. "Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales", expresó y además se encargó de aclarar que "no había hablado" con Marcelo Gallardo, entrenador de River, ni con nadie de Boca.