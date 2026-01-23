El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA
En un fallo que genera un fuerte impacto en el fútbol argentino, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) hizo lugar este viernes a la medida cautelar presentada por Estudiantes, donde habilitaron a Juan Sebastián Verón para que retome sus funciones de forma plena como presidente de la institución.
La decisión del organismo con sede en Suiza suspende momentáneamente la drástica sanción de seis meses que el Tribunal de Disciplina de la AFA le había impuesto a la "Brujita" en noviembre pasado, permitiéndole ejercer su cargo mientras se resuelve la cuestión de fondo del litigio.
"Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que ha sido apelada y se encuentra a la espera de una resolución", informó el Pincha a los socios. En ese sentido, concluyeron: "Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso".
El pasado 18 de diciembre, Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción de la AFA a Juan Sebastían Verón de unos seis meses. La sanción se originó a partir del recordado “pasillo de espaldas” que realizó el plantel de Estudiantes frente a Rosario Central, luego de que el Canalla se consagrara Campeón de la Liga 2025. Para el Tribunal de Disciplina, el gesto constituyó una falta grave al reglamento y responsabilizó directamente a Verón por haber dado la orden.
Además, en las últimas horas, también se perdonó la sanción a todos los futbolistas que fueron sancionados en el tramo final de la temporada pasada. En la antesala al inicio del Torneo Apertura, la Asociación del Fútbol Argentino, tomó una decisión clave para promulgar el indulto para las sanciones disciplinarias vigentes. Esto no solo es de gran ayuda para el Pincha, que esta noche ante Independiente podrá contar con todas sus figuras, sino que también, otros equipos fueron favorecidos con esta medida.
Con esta resolución, Estudiantes tendrá su debut en el campeonato local, ante el Rojo de Avellaneda sin condicionamientos disciplinarios. De esta forma, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia (lesionado) Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina y Lucas Alario estarán dentro de la consideración del entrenador.
