Gimnasia anunció los dorsales para la temporada 2026: quién es el nuevo dueño de la camiseta 10

Gimnasia ya tiene todo listo para el arranque de la competencia oficial. Retirado del mercado de pases y con el plantel definido, el cuerpo técnico del "Lobo" confirmó la lista de dorsales que utilizarán los futbolistas durante la temporada 2026. La nómina presenta novedades de peso, con un apellido ilustre a cargo de la camiseta Nº 10, que estaba vacante tras la salida de Pablo De Blasis.
La novedad del reparto de casacas pasa por el número más emblemático: la 10 quedará en familia. Nicolás Barros Schelotto será el encargado de portar el dorsal que conlleva una responsabilidad histórica en el Lobo, continuando con el legado del apellido en la institución mens sana.
Por otra parte, la jerarquía se hace presente en la mitad de la cancha. Ignacio "Nacho" Fernández, en su regreso al Bosque, no utilizará la 26 ni la 10, sino que se calzará la histórica camiseta 8. En el círculo central, Ignacio Miramón se adueñó de la 5.
En la ofensiva también hubo repartija de números importantes. Manuel Panaro será el dueño de la 7, camiseta que históricamente han utilizado wines y delanteros veloces en el club. Además, Jeremías Merlo lucirá la 11 y el goleador Ivo Mammini mantendrá la 9.
A continuación, el listado completo de los números de Gimnasia para este 2026:
1 Máximo Cabrera
2 Gonzalo González
4 Renzo Giampaoli
5 Ignacio Miramón
6 Diego Mastrangelo
7 Manuel Panaro
8 Ignacio Fernández
9 Ivo Mammini
10 Nicolás Barros Schelotto
11 Jeremías Merlo
12 Patricio Schroeder
13 Germán Conti
14 Gonzalo Errecalde
15 Alejo Gelsomino
16 Augusto Max
18 Mateo Seoane
19 Lucas Castro
20 Juan José Pérez
21 Enzo Martínez / Julián Kadijevic
22 Matías Melluso
23 Nelson Insfrán
24 Pedro Silva Torrejón
25 Alexis Steimbach
26 Franco Torres
28 Cayetano Bolzán
29 Agustín Auzmendi
30 Jorge De Asís
31 Bautista Barros Schelotto
32 Marcelo Torres
33 Pablo Aguiar
35 Juan Cruz Cortazzo
39 Facundo di Biasi
42 Santiago Villarreal
43 Maximiliano Zalazar
