Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Deportes

Gimnasia anunció los dorsales para la temporada 2026: quién es el nuevo dueño de la camiseta 10

Gimnasia anunció los dorsales para la temporada 2026: quién es el nuevo dueño de la camiseta 10
23 de Enero de 2026 | 20:16

Escuchar esta nota

Gimnasia ya tiene todo listo para el arranque de la competencia oficial. Retirado del mercado de pases y con el plantel definido, el cuerpo técnico del "Lobo" confirmó la lista de dorsales que utilizarán los futbolistas durante la temporada 2026. La nómina presenta novedades de peso, con un apellido ilustre a cargo de la camiseta Nº 10, que estaba vacante tras la salida de Pablo De Blasis.

La novedad del reparto de casacas pasa por el número más emblemático: la 10 quedará en familia. Nicolás Barros Schelotto será el encargado de portar el dorsal que conlleva una responsabilidad histórica en el Lobo, continuando con el legado del apellido en la institución mens sana.

Por otra parte, la jerarquía se hace presente en la mitad de la cancha. Ignacio "Nacho" Fernández, en su regreso al Bosque, no utilizará la 26 ni la 10, sino que se calzará la histórica camiseta 8. En el círculo central, Ignacio Miramón se adueñó de la 5.

En la ofensiva también hubo repartija de números importantes. Manuel Panaro será el dueño de la 7, camiseta que históricamente han utilizado wines y delanteros veloces en el club. Además, Jeremías Merlo lucirá la 11 y el goleador Ivo Mammini mantendrá la 9.

A continuación, el listado completo de los números de Gimnasia para este 2026:

  • 1 Máximo Cabrera

  • 2 Gonzalo González

  • 4 Renzo Giampaoli

  • 5 Ignacio Miramón

  • 6 Diego Mastrangelo

  • 7 Manuel Panaro

  • 8 Ignacio Fernández

  • 9 Ivo Mammini

  • 10 Nicolás Barros Schelotto

  • 11 Jeremías Merlo

  • 12 Patricio Schroeder

  • 13 Germán Conti

  • 14 Gonzalo Errecalde

  • 15 Alejo Gelsomino

  • 16 Augusto Max

  • 18 Mateo Seoane

  • 19 Lucas Castro

  • 20 Juan José Pérez

  • 21 Enzo Martínez / Julián Kadijevic

  • 22 Matías Melluso

  • 23 Nelson Insfrán

  • 24 Pedro Silva Torrejón

  • 25 Alexis Steimbach

  • 26 Franco Torres

  • 28 Cayetano Bolzán

  • 29 Agustín Auzmendi

  • 30 Jorge De Asís

  • 31 Bautista Barros Schelotto

  • 32 Marcelo Torres

  • 33 Pablo Aguiar

  • 35 Juan Cruz Cortazzo

  • 39 Facundo di Biasi

  • 42 Santiago Villarreal

  • 43 Maximiliano Zalazar

  •  
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Estudiantes empata 0 a 0 con Independiente en el debut del Torneo Apertura

En fotos y videos | Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes empata 0 a 0 con Independiente en el debut del Torneo Apertura

El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA

Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

Gonzalo Errecalde puso la firma y es el cuarto refuerzo de Gimnasia
La Ciudad
En fotos y videos | Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector, ante una crisis de crecimiento
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
La Plata se prepara para festejar el Año Nuevo chino: barrio chino, gastronomía, dragones y más
Policiales
Brutal accidente en la Av. 122: tres autos colisionaron y un hombre sufrió una fractura expuesta
Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
VIDEO.- Rompeportones: la modalidad de robo que no da tregua en edificios de La Plata
Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
Espectáculos
Se acabó el amor: Facundo Arana y María Susini, separados tras casi dos décadas
Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
Música, teatro, cine y actividades al aire libre este finde en La Plata: mirá la agenda
"Habrá explosiones, autos prendidos fuego y 500 extras": detalles del rodaje que se hará en La Plata
Duro momento de Mauro Icardi: Wanda Nara filtró su número
Política y Economía
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
El Banco Central compró casi US$ 300 millones en la semana y vuelven a crecer las reservas
Libertarios presentaron un proyecto en el Concejo para impulsar la Boleta de Única Papel
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
La mansión de Pilar y la AFA: Toviggino retiró sus caballos de noche antes de un allanamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla