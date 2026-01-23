Gimnasia anunció los dorsales para la temporada 2026: quién es el nuevo dueño de la camiseta 10

Gimnasia ya tiene todo listo para el arranque de la competencia oficial. Retirado del mercado de pases y con el plantel definido, el cuerpo técnico del "Lobo" confirmó la lista de dorsales que utilizarán los futbolistas durante la temporada 2026. La nómina presenta novedades de peso, con un apellido ilustre a cargo de la camiseta Nº 10, que estaba vacante tras la salida de Pablo De Blasis.

La novedad del reparto de casacas pasa por el número más emblemático: la 10 quedará en familia. Nicolás Barros Schelotto será el encargado de portar el dorsal que conlleva una responsabilidad histórica en el Lobo, continuando con el legado del apellido en la institución mens sana.

Por otra parte, la jerarquía se hace presente en la mitad de la cancha. Ignacio "Nacho" Fernández, en su regreso al Bosque, no utilizará la 26 ni la 10, sino que se calzará la histórica camiseta 8. En el círculo central, Ignacio Miramón se adueñó de la 5.

En la ofensiva también hubo repartija de números importantes. Manuel Panaro será el dueño de la 7, camiseta que históricamente han utilizado wines y delanteros veloces en el club. Además, Jeremías Merlo lucirá la 11 y el goleador Ivo Mammini mantendrá la 9.

A continuación, el listado completo de los números de Gimnasia para este 2026: