Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo ligeramente nublado, vientos regulares a intensos del norte rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 19 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana sábado anticipan cielo ligeramente cubierto, vientos regulares a intensos del sector norte rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 22 y 33 grados.

Para el domingo, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 22 y 33 grados.

Mientras que para el lunes anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos regulares del sector norte rotando al noreste y una temperatura entre 26 y 36 grados.