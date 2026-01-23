Viernes y fin de semana a puro sol y mucho calor

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Para hoy anticipan una temperatura máxima de 31º. El pronóstico para los próximos días
Escuchar esta nota
Los platenses y la Región vivirán una jornada con cielo ligeramente nublado, vientos regulares a intensos del norte rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 19 y 31 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana sábado anticipan cielo ligeramente cubierto, vientos regulares a intensos del sector norte rotando al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura entre 22 y 33 grados.
Para el domingo, en tanto, se prevé cielo parcialmente nublado, vientos regulares del noreste y una temperatura entre 22 y 33 grados.
Mientras que para el lunes anuncian cielo parcialmente cubierto, vientos regulares del sector norte rotando al noreste y una temperatura entre 26 y 36 grados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí