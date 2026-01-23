Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara es eje en los diferentes programas de espectáculo luego del cruce que tuvo con Mauro Icardi en las redes.

Todo ocurrió luego de que ella comunicó que había contacto entre ambos y luego de esto, el futbolista la desmintió con fuertes posteos.

Recordemos que, en una de las publicaciones, la pareja de la China Suárez comunicó que "Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le sigan creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos".

Luego de la polémica, los medios de comunicación fueron a buscar la palabra de uno de los hombres más cercanos a Wanda, Maxi López: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo", comenzó expresando el exmarido de la empresaria sobre la polémica.

Para finalizar, Maxi tiró: "yo recomiendo la tranquilidad porque después los chicos son los primeros damnificados en cualquier pareja donde se separan los padres. Ojalá lo puedan solucionar. Wanda hizo un primer paso, tal vez quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero al final está bueno por las nenas".