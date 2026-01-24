A punta de pistola y bajo amenaza de muerte, atacó a un motociclista

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por el robo de una moto cometido a fines de diciembre en La Plata. La aprehensión se concretó tras tareas de seguimiento e inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y su modalidad de acción.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 25 de diciembre de 2025, cuando un hombre de 33 años denunció que fue interceptado por dos delincuentes armados mientras circulaba en su moto por la zona de 10 entre 32 y 33.
Según el relato de la víctima, los asaltantes lo intimidaron con un arma de fuego y le sustrajeron su motocicleta, para luego escapar del lugar.
A partir de esa denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo inició una investigación para establecer la identidad de los autores y reconstruir sus movimientos. En el marco de las tareas de campo, se detectó un patrón común en los recorridos de los sospechosos, quienes se desplazaban en otra moto y frecuentaban zonas cercanas a sus domicilios y posibles lugares de ocultamiento.
El análisis de cámaras municipales y privadas fue clave para avanzar en la causa.
Con esos elementos, la fiscalía interviniente solicitó órdenes de registro y detención, que fueron otorgadas a comienzos de enero. En ese contexto, uno de los sospechosos fue detenido en un operativo anterior, mientras que el otro permanecía prófugo.
LE PUEDE INTERESAR
Un asalto en Cantilo frustró su plan de mudarse a City Bell
Finalmente ayer el joven fue localizado durante un patrullaje en la zona de 529 bis y 126, cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas en el marco de la búsqueda del sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, intentó darse a la fuga a pie e ingresó rápidamente al interior de una vivienda cercana, en un intento por ocultarse.
El caso quedó en manos de la UFI del Joven N°2, que continúa con la investigación para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados en el robo agravado del motovehículo.
