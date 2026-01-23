Brutal accidente en la Av. 122: tres autos colisionaron y un hombre sufrió una fractura expuesta

Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
Un fuerte choque paralizó el tránsito este viernes en la Avenida 122, una de las arterias más transitadas que divide a La Plata de las ciudades de Berisso y Ensenada. El incidente involucró a tres vehículos y culminó con un saldo grave: un hombre debió ser trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una fractura expuesta en una de sus piernas.
El hecho ocurrió en horas de la tarde, a la altura de la calle 46, cuando por causas que son materia de investigación, se produjo una colisión en cadena. La fuerza del choque provocó que la víctima sufriera heridas de consideración que generaron conmoción en el lugar.
La situación se tornó tensa y la ambulancia tuvo una demora que generó el nerviosismo de los conductores involucrados derivaron en discusiones, mientras intentaban asistir al herido que yacía en la vereda. Finalmente, una unidad del SAME arribó a la escena, inmovilizó al paciente que presentaba una fractura expuesta en su miembro inferior y lo trasladó de urgencia.
