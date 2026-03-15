Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación

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La detención de Luciana Martínez, ex participante del reality show “Gran Hermano”, dio un giro inesperado tras las declaraciones de su representante legal, el abogado Carlos Telleldín.
Mientras que la información oficial difundida inicialmente vinculaba a la mujer y a su acompañante con una maniobra de robo bajo la modalidad de "viuda negra" a un turista estadounidense en un hotel de Palermo, la defensa desmintió rotundamente tales acusaciones.
Según Telleldín, el incidente en el establecimiento de la calle Fray Justo Santa María de Oro no constituyó un hurto, sino que fue el resultado de una situación de violencia extrema.
“Nos contó que fue abusada y que Cristian, en un momento dado, fue al hotel a pedir explicaciones; ahí llamó a la policía y se armó todo el lío”, afirmó el abogado, quien precisó que la mujer se encuentra detenida en la alcaldía de la calle Guzmán, en el barrio de Chacarita.
El letrado sostuvo que, lejos de un plan premeditado para sustraer pertenencias, existió un episodio de violación sin consentimiento y una privación ilegítima de la libertad, ya que la víctima habría retenido a la joven en la habitación contra su voluntad. "No hubo robo, no hubo viuda negra, no hubo nada de nada; hubo una violación y una privación de libertad, un problema grave que la vamos a hacer declarar", aseguró Telleldín.
Ante este escenario, el equipo de abogados trabaja contra reloj en una estrategia procesal orientada a lograr la excarcelación inmediata de los dos individuos. El principal obstáculo judicial radica en la situación del turista denunciante, quien tiene previsto abandonar el país en las próximas horas.
"Queremos que declaren y automáticamente pediremos la libertad, pero el tema es que, como nos enteramos de que el turista se iba, queremos tratar de que no se marche para preservar su testimonio", explicó el representante legal.
La causa, que inicialmente tomó estado público bajo la carátula de robo tras el hallazgo del faltante de un pasaporte y un reloj por parte de la víctima, se encuentra ahora en una etapa de revisión profunda.
La defensa busca visibilizar el relato de la mujer, oriunda de Santa Cruz, con el fin de contraponer su versión de los hechos a la denuncia inicial, preparándola para una indagatoria que pretende esclarecer los eventos ocurridos durante la noche en el hotel.
La Justicia deberá determinar ahora el peso de ambas versiones mientras gestiona la permanencia del testigo clave en el territorio nacional.
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