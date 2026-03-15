La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

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La Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol emitieron un comunicado en el que aseguraron que siempre aceptaron jugar en sede neutral
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron un comunicado oficial explicando su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España y aseguraron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral.
Según detallaron ambas entidades, el acuerdo original con la UEFA establecía que el partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se jugaría en Qatar, un país que ya había demostrado capacidad para organizar eventos deportivos de gran magnitud, según se informó.
Sin embargo, una vez descartada esa sede, comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa que conformara a todas las partes involucradas. En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral.
El comunicado también explicó que recién el sábado 14 de marzo llegó a la AFA una propuesta para disputar el partido en Italia el 27 de marzo. Según remarcaron, Argentina aceptó jugar en esa sede neutral sin objeciones, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo.
No obstante, la UEFA informó que no era posible modificar la fecha y mantener el encuentro cuatro días después de lo previsto, por lo que finalmente se decidió cancelar la Finalissima.
“La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, señalaron en el comunicado.
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Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España
Por último, ambas entidades agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa.
La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible.
La CONMEBOL y la UEFA habían acordado hace meses la disputa de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España en Catar, un país que ha demostrado capacidad para la organización de eventos de esta magnitud y un compromiso firme con el fútbol.
Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una SEDE NEUTRAL.
En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo.
Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima.
La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible.__IP__
Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido.
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