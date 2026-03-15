Alak participó del 45° aniversario de la Casa de Portugal "Virgen de Fátima"

El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, participó este domingo de la celebración por el 45° aniversario de la Casa de Portugal “Virgen de Fátima" de Villa Elisa, un encuentro tradicional y familiar para honrar más de cuatro décadas de historia y presencia en la región.

El evento se realizó en la sede de Camino General Belgrano y 404 y contó con la destacada presencia del embajador de la República Portuguesa en Argentina, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes. En esta oportunidad, el jefe comunal le entregó a la autoridad diplomática el reconocimiento de Visitante Ilustre.

"Es un honor entregar el reconocimiento de Visitante Ilustre al embajador Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes en este 45° aniversario de la Casa de Portugal”, expresó Alak.

En ese sentido, ratificó: "Hoy no solo celebramos su historia, sino también la rica herencia cultural que la comunidad portuguesa ha aportado a nuestra región. Este es un día de reflexión y alegría, donde recordamos y rendimos homenaje a nuestras tradiciones".

Como parte de la iniciativa, la jornada contó con un despliegue de danzas tradicionales a cargo del Grupo Etnográfico Raíces de Portugal y la animación musical del Grupo Carlos y Andrés.

Cabe recordar que la Casa de Portugal "Virgen de Fátima" fue fundada por un grupo de inmigrantes portugueses que buscaban preservar sus raíces y tradiciones en la región e inaugurada oficialmente el 15 de marzo de 1981 en el marco de un evento que marcó el inicio de una institución que se convirtió en referente fundamental para la comunidad portuguesa local.

En ese sentido, la entidad comenzó en un predio de 15.000 m² con una construcción que replicaba un invernadero de floricultura, una estructura muy simbólica que homenajeaba la actividad laboral que desarrollaron gran parte de los miembros de la colectividad, y bajo la gestión de su primera comisión directiva dio sus primeros pasos hacia el crecimiento y la consolidación que hoy celebra.

En esta oportunidad también estuvieron presentes el jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, Carlos Bonicatto; el subsecretario de Colectividades, Luis Sannén; el director de Colectividades, Mauricio Castro; y la presidenta de la institución, María Violante Mendes Martins.