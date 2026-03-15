Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"

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A medida que el calendario se acerca a un nuevo aniversario del fallecimiento de Sofía Sarkany, Ricky brindó un testimonio íntimo sobre la transformación de su dolor. El empresario de calzado relató el camino que recorrió desde aquel marzo de 2021 y cómo su perspectiva sobre la existencia sufrió un cambio radical ante la ausencia física de su hija mayor.
Para Ricky, el duelo no representó un final, sino el inicio de una búsqueda de respuestas en planos que antes le resultaban ajenos. La lógica y los números, pilares de su formación profesional, cedieron espacio a una sensibilidad nueva que le permite interpretar el presente con otros ojos.
En su visita al programa conducido por Juana Viale y ser consultado por la misma, el diseñador reveló: "Sabés que la gente te dice sobre cómo sigue la vida. No sigue la vida, es otra vida". Y reflexionó: "Eso es la vida que se presenta, de la cual uno no podría afrontar si no tuviera la familia que tiene y los amigos que tiene. Imaginemos un mundo real que estamos viviendo y un mundo sensorial, y que las personas que suelen estar acá pudieran estar viéndonos. ¿Cómo les gustaría vernos? ¿Angustiados, llorando o sonriendo y mirando y recordando con mucha alegría?".
"Siempre cuento también lo de transformar el dolor más grande en el recuerdo más hermoso. Y saber que la vida es un camino, no es un principio y un final. Hay gente que dura una cantidad de años y otra gente que lo vive. Es transcurrirlo y transcurrirlo con sentido”, explicó Sarkany.
En esa línea, recordó: "Claro que hay un duelo tremendo. De hecho, yo alguna vez lo conté: estuve un mes sin salir de casa. Y uno piensa, ‘Tengo que curar este dolor, tengo que curar este dolor’. Y la única forma de curarlo es tirándose por un balcón. Obviamente, eso es una cosa totalmente loca y egoísta, porque le trasladás el dolor a otro. Sino que hay que afrontarlo, y afrontarlo justamente con la gente. Ese dolor es algo que a uno lo parte al medio".
"Sofía significa sabiduría. Sabemos que no está acá y que no la podemos abrazar ni darle besos, pero nos dejó un legado. Nos dejó muchísimas cosas que la gente cuenta y uno las mira con incredulidad, pero pasan", aseguró, emocionado. Y siguió: "Esto de las señales, de las cosas que uno dice que son casualidades. Y yo aprendí que las casualidades no existen. A Sofía yo la siento que está acá con nosotros, está en el corazón. Mis hijas, mi mujer y mis amigos nos ayudaron a seguir adelante y sabemos que, como decíamos con Sofía, lo mejor está por venir".
La vida de la familia Sarkany se reorganizó en torno a la memoria de Sofía y al crecimiento de su hijo, Félix, quien nació apenas días antes de la partida de la diseñadora. Este vínculo con su nieto actúa como un puente vital que refuerza la idea de la trascendencia en cada gesto cotidiano.
“No podemos afirmar que hay un mundo espiritual, pero tampoco podemos negarlo”, reflexionó Ricky. Asimismo, añadió: "Si estamos acá es por algún motivo. No sabemos cuál es el motivo, pero si una de las cosas es disfrutar. Así que es el mayor de los recuerdos, el más lindo. La llevamos en el corazón, fueron las mejores enseñanzas que tuve”.
La vida de la familia Sarkany se reorganizó en torno a la memoria de Sofía y al crecimiento de su hijo, Félix, quien nació apenas días antes de la partida de la diseñadora. Este vínculo con su nieto actúa como un puente vital que refuerza la idea de la trascendencia en cada gesto cotidiano.
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