La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

En San Clemente del Tuyú los médanos ganan terreno en las calles linderas / web

En varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense, especialmente en el Partido de la Costa, el paisaje urbano convive desde hace décadas con un fenómeno particular: la arena de los médanos avanza sobre calles, accesos a la playa y sectores urbanos. En ciudades como San Clemente del Tuyú, esa dinámica se hace visible en la Avenida Costanera, en bajadas al mar o incluso en calles lindantes con el frente marítimo, donde montículos de arena pueden reducir el paso vehicular o cubrir parcialmente veredas y accesos.

El fenómeno no es nuevo, pero en los últimos años volvió a llamar la atención por la frecuencia con que las autoridades municipales deben intervenir para retirar arena acumulada. En algunos sectores, como en la zona norte de San Clemente, las acumulaciones se vuelven lo suficientemente grandes como para obligar a trabajos periódicos con maquinaria pesada para despejar la traza urbana.

Detrás de esas imágenes hay una dinámica costera compleja en la que interactúan procesos naturales —viento, transporte de sedimentos y oleaje— con décadas de urbanización sobre un territorio que originalmente era un sistema de médanos móviles. Comprender por qué la arena invade calles y avenidas exige observar el funcionamiento integral del litoral bonaerense.

En realidad, lo que ocurre en estas localidades no puede explicarse por una sola causa. El avance de arena hacia sectores urbanos se vincula con la erosión de playas en otras zonas del distrito, el transporte de sedimentos a lo largo de la costa y la transformación del sistema natural de dunas por la acción humana.

Una ciudad construida sobre un sistema de médanos móviles

En San Clemente del Tuyú existe un fenómeno bien documentado de invasión de médanos hacia sectores urbanos. La localidad funciona como una especie de área de depósito natural de arena dentro del sistema costero del Partido de la Costa.

Los vientos predominantes, principalmente del sector sur y sudeste, transportan grandes volúmenes de arena desde zonas ubicadas más al sur del distrito. Ese material se acumula en la zona norte del partido y, con el tiempo, termina desplazándose hacia sectores urbanizados.

El avance de arena hacia las ciudades se vincula con la erosión de playas en otras zonas

En San Clemente ese proceso puede observarse en la Avenida Costanera, en las bajadas a la playa —como la del balneario Ríazor en la calle 2 Sur— y en sectores donde la arena invade calles lindantes con el frente marítimo. En casos extremos, los médanos pueden avanzar hasta cubrir accesos o reducir considerablemente el espacio disponible para peatones y vehículos.

La situación obliga a intervenciones periódicas del municipio. Equipos municipales trabajan con palas retrocargadoras para retirar grandes volúmenes de arena, realizar podas de médanos que invaden la traza de la Costanera y despejar el boulevard costero. Estas tareas suelen intensificarse fuera de la temporada turística para garantizar accesos seguros antes del verano.

El funcionamiento de las dunas y el impacto de la urbanización

Estudios científicos sobre la morfodinámica de las dunas en el Cabo San Antonio —región que abarca gran parte del Partido de la Costa— confirman que el avance de médanos hacia el continente es un proceso natural conocido como migración de dunas transgresivas.

Estas formaciones arenosas se desplazan lentamente tierra adentro impulsadas por el viento y el aporte constante de sedimentos provenientes del mar. En condiciones naturales, la vegetación costera y el propio relieve de los médanos regulan ese movimiento y mantienen un equilibrio dinámico entre playa y dunas.

Sin embargo, ese equilibrio comenzó a modificarse desde las primeras décadas del siglo XX, cuando el desarrollo turístico impulsó la urbanización masiva de la costa. A partir de la década de 1930 se arrasaron dunas para construir costaneras, loteos y avenidas frente al mar.

La forestación con especies exóticas —como el tamarisco— también alteró el comportamiento natural de los médanos. Estas plantas fijan la arena y elevan la altura de las dunas, actuando como barreras que obligan a la arena transportada por el viento a depositarse más cerca de las ciudades. Como resultado, en sectores como Playa Norte de San Clemente se observan acumulaciones que terminan invadiendo áreas urbanas.

Erosión en el sur y acumulación en el norte

Aunque el fenómeno se percibe de manera local en San Clemente, su origen está ligado a una dinámica regional del litoral bonaerense. El transporte de sedimentos a lo largo de la costa —conocido como deriva litoral— desplaza arena en dirección predominante de sur a norte.

En el norte del Partido de la Costa, donde se encuentra San Clemente, predomina un proceso de acreción: es decir, acumulación de arena. En cambio, varias localidades ubicadas más al sur sufren un proceso opuesto.

En ciudades como Mar del Tuyú, Santa Teresita o Las Toninas se registra desde hace décadas una erosión costera significativa. Investigaciones científicas documentaron retrocesos de la línea de costa de hasta 1,45 metros por año en algunos períodos, con reducción de playas y debilitamiento de los médanos.

Ese desbalance sedimentario hace que parte de la arena perdida en el sur sea transportada por corrientes y vientos hacia el norte del distrito. Allí termina acumulándose en playas y dunas que crecen progresivamente hacia sectores urbanos.

El papel del cambio climático y las tormentas costeras

La dinámica natural del litoral también se ve influida por cambios ambientales más amplios. Investigaciones sobre la costa atlántica argentina indican que el nivel del mar ha aumentado entre 15 y 20 centímetros en las últimas décadas y podría incrementarse significativamente hacia fines de siglo.

Ese proceso se combina con tormentas costeras cada vez más intensas, especialmente las sudestadas. Durante estos eventos el oleaje puede avanzar sobre sectores urbanos, erosionar la base de los médanos y modificar la distribución de arena en la playa.

Los vientos transportan grandes volúmenes de arena desde zonas al sur

Cuando la playa se reduce o pierde volumen de arena, el sistema costero se vuelve más inestable. Parte del material erosionado puede ser arrastrado por el mar durante las tormentas y luego transportado por el viento hacia el interior.

Así, el mismo proceso que provoca pérdida de playa en algunas localidades puede generar acumulaciones de arena en otras, alimentando el crecimiento de médanos en sectores donde la urbanización ya ocupa el espacio que originalmente correspondía a las dunas.

Cómo intervienen los municipios frente al avance de arena

Frente a la invasión de arena en calles y accesos, los municipios del litoral bonaerense aplican distintas estrategias de manejo. En el Partido de la Costa, la respuesta más frecuente es la remoción mecánica del material acumulado.

Las tareas incluyen el retiro de arena con maquinaria pesada, la poda de médanos que invaden calles y el despeje de bajadas a la playa. Estos trabajos se realizan de manera periódica para evitar que los accesos queden bloqueados.

Sin embargo, los especialistas advierten que intervenir de manera excesiva sobre los médanos puede debilitar su función natural de protección frente al mar. Por esa razón, en las últimas décadas comenzaron a adoptarse medidas consideradas más compatibles con el ecosistema costero.

Entre ellas se destacan los enquinchados, estructuras de madera o ramas colocadas en la playa para frenar el viento y atrapar arena. Estas barreras ayudan a reconstruir médanos y a estabilizar el frente costero.

Restaurar el sistema natural en lugar de combatirlo

En contraste con lo que a veces se propone en debates públicos, no existe evidencia de que los municipios del Partido de la Costa utilicen contenedores, muros de cemento o estructuras rígidas para retener médanos que amenacen calles o peatones.

De hecho, este tipo de soluciones suele ser criticado por especialistas en geología costera. Las estructuras duras pueden reflejar la energía de las olas y acelerar la erosión de las playas, agravando el problema en lugar de resolverlo.

El enfoque predominante en la actualidad busca restaurar el sistema natural de médanos. Además de los enquinchados, se promueve la forestación con especies nativas para fijar la arena, el aporte de sedimentos en zonas erosionadas y la protección de la franja de dunas mediante regulaciones urbanísticas.

En el Partido de la Costa, estas medidas se complementan con restricciones de construcción cerca del mar y normas que prohíben intervenir sobre médanos costeros, considerados parte esencial del equilibrio ambiental del litoral.

Un sistema costero en permanente transformación

El fenómeno de médanos que avanzan sobre calles en localidades como San Clemente del Tuyú no es simplemente una curiosidad geográfica. Es la manifestación visible de un sistema natural extremadamente dinámico que interactúa con ciudades construidas sobre un territorio que nunca fue completamente estable.

La arena que hoy invade una calle puede haber sido erosionada de una playa decenas de kilómetros al sur. Del mismo modo, la eliminación de un médano para abrir una avenida puede modificar el equilibrio costero durante décadas.

En ese contexto, los especialistas coinciden en que el desafío para las ciudades costeras no consiste en detener completamente estos procesos, algo imposible en un sistema natural en movimiento, sino en aprender a gestionarlos sin destruir las defensas naturales que protegen a la costa.

Porque, en definitiva, los médanos no son un obstáculo del paisaje urbano. Son la primera línea de defensa de las playas frente al avance del mar. Y su equilibrio, frágil y cambiante, define el futuro de toda la franja costera bonaerense.