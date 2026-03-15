Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina

La idea de pertenecer a la clase media ocupó históricamente un lugar central en la identidad económica y social de la Argentina. Durante décadas fue el símbolo de movilidad social, acceso a educación y estabilidad laboral. Sin embargo, distintos estudios muestran que hoy esa categoría reúne realidades muy distintas. Un informe de la consultora Focus Market y otro del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) de la Universidad Católica Argentina (UCA) permiten dimensionar cómo cambió la estructura social y cuánto debe ganar actualmente una familia para ubicarse en ese sector.

El trabajo de Focus Market propone una clasificación operativa de la clase media dividida en tres segmentos: media baja, media media y media alta. Cada uno tiene una canasta de consumo propia que incluye alimentos, vivienda, higiene y limpieza, tecnología del hogar, educación, salud, transporte, vestimenta, servicios, seguros y recreación.

El objetivo de esa metodología consiste en reflejar cómo viven realmente los hogares y qué gastos resultan necesarios para sostener determinados estándares de vida. También se incorporan márgenes de imprevistos y ahorro de acuerdo con la capacidad económica de cada segmento. En la clase media baja se contempla un 3% de gastos inesperados y no se incluye ahorro. En la media media se agrega un margen de ahorro de entre 5% y 10%, mientras que en la media alta esa capacidad se ubica entre 15% y 20%.

Los resultados muestran una fuerte dispersión dentro de la misma categoría social. Para sostener el nivel de vida de la clase media baja, una familia necesita ingresos cercanos a $2,4 millones mensuales. En el caso de la clase media media el ingreso requerido crece de forma significativa, mientras que en la clase media alta supera los $11 millones por mes.

La diferencia entre ambos extremos alcanza casi cinco veces. Esa distancia explica por qué hablar de una sola clase media dejó de reflejar con precisión la realidad social del país.

En el segmento de clase media baja predomina una economía doméstica ajustada. Alimentos y vivienda concentran cerca del 50% del gasto mensual. La canasta alimentaria representa alrededor del 24% del total, con hábitos de consumo más amplios que los incluidos en la medición básica del Indec.

La atención médica suele depender del sistema público, por lo que el rubro salud aparece prácticamente sin gasto privado. En transporte, aunque el hogar puede contar con un automóvil, predomina el uso de colectivo, tren o subte para reducir los costos de combustible y mantenimiento.

El presupuesto destinado a recreación también resulta acotado. En muchos casos contempla una sola escapada de fin de semana al año, que consume buena parte de los recursos destinados al ocio. En este segmento no existe margen de ahorro.

En la clase media media aparece un esquema de consumo más diversificado. Educación y salud adquieren mayor peso dentro del presupuesto. Los hijos asisten a colegios semiprivados y la familia cuenta con obra social sindical o con una prepaga de costo intermedio.

También crecen los gastos en tecnología del hogar, conectividad y actividades culturales. Los niños pueden participar en actividades extracurriculares y la familia suele planificar vacaciones anuales dentro del país, en destinos como la Costa Atlántica.

La clase media alta presenta un salto en prácticamente todos los rubros. Los hogares cuentan con educación privada, planes de salud más completos, mayor equipamiento tecnológico y viviendas de mayor tamaño o mejor ubicación. La movilidad cotidiana suele requerir dos automóviles y el presupuesto para recreación incluye actividades extracurriculares, espectáculos culturales y al menos un viaje al exterior al año.

Es además el único segmento con capacidad estable de ahorro o inversión, con una proporción que puede ubicarse entre el 15% y el 20% de los ingresos familiares.

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, la clase media sigue siendo un actor central para la economía argentina porque sostiene gran parte del consumo interno y representa un motor de movilidad social. Sin embargo, advirtió que las diferencias internas dentro de ese grupo se ampliaron en los últimos años y generaron trayectorias económicas cada vez más distintas.

OTRA MIRADA

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) de la UCA aporta otra mirada sobre la estructura social del país. Su informe describe una pirámide de ingresos con fuertes brechas entre los distintos estratos.

En la parte más alta se ubica el 3% de mayores ingresos, compuesto por hogares que perciben al menos $30 millones mensuales. El siguiente escalón corresponde al 7% que integra la clase media alta, con ingresos desde $15 millones.

Según el Odsa, estos sectores participan de actividades económicas de mayor productividad, tienen inserción formal en el mercado laboral y acceso a bienes públicos y servicios de calidad. También cuentan con capacidad de ahorro, inversión en educación y planificación de largo plazo.

Por debajo aparece un 20% de sectores medios integrados. Para formar parte de este grupo los hogares deben percibir ingresos mínimos cercanos a $5 millones por mes. Se trata de familias con empleo formal o semiformal que mantienen cierta estabilidad económica, aunque siguen expuestas a los cambios del ciclo económico.

El tercio intermedio de la pirámide social está compuesto por una amplia clase media y media baja aspiracional. Dentro de este grupo, un 20% de los hogares requiere ingresos de al menos $3,5 millones mensuales, mientras que el sector medio bajo vulnerable necesita alrededor de $2 millones para sostener su nivel de consumo.

En este estrato se concentran expectativas de movilidad social, aunque también aparecen frustraciones vinculadas con la pérdida de poder adquisitivo, la volatilidad de los ingresos y el deterioro de servicios públicos clave como educación, salud o transporte.

La base de la pirámide social está formada por hogares con inserción laboral informal o inestable. El 20% de los sectores bajos no indigentes necesita ingresos mínimos cercanos a $800.000 mensuales. Esa misma cifra funciona como techo para el 10% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema.

El informe de la UCA señala que las reformas económicas aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron una crisis social previa, aunque hacia la segunda mitad de 2024 se registró una moderación en los indicadores de pobreza e indigencia.

De acuerdo con el análisis, la mejora observada entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración de la inflación. Sin embargo, todavía no se verifica una recomposición sostenida del poder adquisitivo ni un crecimiento significativo del consumo de los hogares.

Los especialistas coinciden en que la evolución futura de la clase media dependerá en gran medida del crecimiento económico y de la creación de empleo formal. Sin expansión de la actividad productiva resulta difícil mejorar los salarios reales, ampliar el acceso al crédito o generar condiciones para la movilidad social.

Los estudios también advierten que la estabilización macroeconómica, si no se acompaña con políticas orientadas al empleo y la productividad, puede derivar en una sociedad con brechas de ingreso más amplias. En ese contexto, la clase media argentina aparece cada vez más fragmentada y con trayectorias económicas muy diferentes dentro de una misma etiqueta social.