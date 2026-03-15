La agenda deportiva del domingo con mucho fútbol nacional: partidos, horarios y TV

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Finalmente llegó el día más esperando para las y los fanáticos de la redonda: el domingo de puro fútbol.
Con encuentros a nivel nacional e internacional, para los fieles seguidores de la Liga Profesional la actividad comienza a las 15:15 cuando el Lobo reciba a la Lepra Mendocina en el estadio del Bosque. En paralelo, aunque unos minutos más tarde, para quienes prefieren la Primera Nacional los partidos comenzarán a partir de las 16hs.
A su vez, llenan la agenda los encuentros internacionales.
LIGA PROFESIONAL – FECHA 11
15:15: Gimnasia vs Independiente Rivadavia │ TNT SPORTS
17:30: Belgrano vs Talleres de Córdoba│ TNT SPORTS
19:45: River vs Sarmiento │ ESPN PREMIUM
22:00: Tigre vs Argentinos Juniors │ ESPN PREMIUM
22:00: Unión vs Boca │ TNT SPORTS
PRIMERA NACIONAL – FECHA 5
16:00: Agropecuario vs Chacarita Juniors │ LPF PLAY
16:00: Gimnasia y Tiro vs Temperley │ LPF PLAY
17:00: Gimnasia Jujuy vs Colegiales │ LPF PLAY
18:00: Ferrocarril Midland vs Almagro │ LPF PLAY
20:00: San Martín Tucumán vs Nueva Chicago │ LPF PLAY
SERIE A
11:00: Sassuolo vs Bologna │ DISNEY + PREMIUM
11:00: Pisa vs Cagliari │ DISNEY + PREMIUM
14:00: Como vs Roma │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
16:45: Lazio vs Milan │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
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LA LIGA
12:15: Barcelona vs Sevilla │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
14:30: Real Betis vs Celta de Vigo │ DISNEY + PREMIUM
17:00: Real Sociedad vs Osasuna │ DISNEY + PREMIUM
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