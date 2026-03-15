La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez

Un momento inesperado se vivió en la última emisión de La noche de Mirtha cuando la conductora decidió ir directo a un tema que desde hace tiempo circula en el mundo del espectáculo. En plena mesa, Mirtha Legrand sorprendió a Moria Casán con una pregunta sin rodeos sobre su relación con Susana Giménez.

“Te voy a hacer una pregunta que no sé si te va a gustar”, advirtió primero la conductora antes de ir al punto central. Luego lanzó la consulta que generó sorpresa entre los invitados: quiso saber por qué, según algunos rumores, estaría enojada con la diva de la televisión.

Lejos de esquivar el tema, Casán respondió de inmediato y negó cualquier conflicto. “No, no estoy enojada con Susana Giménez, te juro. ¿Cómo iba a estar enojada?”, aseguró la actriz, descartando las versiones sobre un distanciamiento entre ambas figuras del espectáculo.

Asimismo, Casán continuó: “Tengo un sentido del humor que tal vez, con un sarcasmo y una ironía pasada de rosca que a veces se nota como algo ofensivo y yo no me doy cuenta de que ofendo. Si ofendo pido disculpas”.

Durante el intercambio, Legrand también contó que en conversaciones privadas la propia Giménez le había manifestado su sorpresa por esos rumores. Según relató la conductora, en varias oportunidades la diva le preguntó qué ocurría con Casán y por qué aparentemente estaría molesta con ella.

La respuesta de “La One” generó risas y comentarios en la mesa, y terminó por despejar las versiones sobre una supuesta pelea entre dos de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.