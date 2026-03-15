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La calentura de Eduardo Domínguez tras la derrota del Atlético Mineiro frente al Vitória

La calentura de Eduardo Domínguez tras la derrota del Atlético Mineiro frente al Vitória
15 de Marzo de 2026 | 17:00

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El presente de Eduardo Domínguez tras asumir la conducción del Atlético Mineiro no es el mejor de su trayectoria. Luego de la derrota por dos goles contra cero frente al Vitória por el campeonato de primera división de Brasil, el entrenador exhibió todo su malestar ante las cámaras y dejó en evidencia la frustración por el complejo momento deportivo de su equipo. 

El conjunto de Belo Horizonte no logra revertir su mal desempeño en el torneo local y permanece en el fondo de la tabla de posiciones. A esta situación se le suma el golpe anímico por la reciente pérdida de la final del Campeonato Mineiro frente al Cruzeiro. En este contexto de máxima tensión, el DT de último paso por Estudiantes tuvo una reacción inusual para su perfil habitual.

El episodio ocurrió en el estadio Manoel Barradas. Al concluir la conferencia de prensa con los medios, Domínguez emprendió el retorno hacia los camarines a través del campo de juego. Fue en ese trayecto donde captaron el instante exacto de la explosión del técnico. Con mucha calentura, el "Barba" tomó una botella de plástico y la pateó con furia hacia el centro del terreno.

Durante la rueda de prensa previa al exabrupto, el técnico ensayó una autocrítica sobre el rendimiento de sus jugadores. El Barba señaló: “Teníamos el partido controlado, con muchas chances de gol en el área, pero no fuimos efectivos. Nos vimos en desventaja en una jugada de pelota parada. Nos desesperamos, corriendo en todas direcciones, incapaces de mantener el orden. En la segunda parte, volvimos a fallar en la definición”.

 

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