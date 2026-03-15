“Dicen que estoy muerto”: Benjamín Netanyahu ironizó sobre los rumores de su muerte

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un video irónico en redes sociales para desmentir los rumores virales que afirmaban que había muerto o que había sido reemplazado por un video generado con inteligencia artificial. En la grabación, el mandatario aparece en un café, tranquilo y tomando una bebida, mientras bromea con las versiones que circulaban en internet.

Las especulaciones comenzaron después de que circulara un clip de una comparecencia suya en el que, por un efecto visual o de perspectiva, parecía tener seis dedos en una mano. Ese detalle llevó a algunos usuarios de redes a afirmar que el video estaba manipulado con inteligencia artificial e incluso a difundir teorías conspirativas sobre su supuesta muerte.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Ante la viralización del tema, Netanyahu respondió con humor: en el video muestra claramente ambas manos y comenta irónicamente algo similar a “¿quieren contar mis dedos?”, evidenciando que tiene cinco en cada mano. De esa forma buscó desmontar las teorías que circulaban en redes sociales.

Las autoridades israelíes también calificaron las versiones sobre su muerte como “noticias falsas”, mientras que verificadores y medios internacionales confirmaron que el primer ministro está vivo y que las imágenes que generaron sospechas se debieron a una ilusión visual en un fotograma del video original.