Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista

Luciana Martínez, una expartricipante del programa televisivo 'Gran Hermano', fue detenida este sábado junto a otro hombre, ambos acusados de robo en perjuicio de un turista de nacionalidad estadounidense en un hotel del barrio porteño de Palermo.

El hecho se perpetró en el hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1.800, donde la pareja había ido junto al turista, quien horas después radicó la denuncia correspondiente.

Según su relato, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió el faltante de su pasaporte y de un reloj.

Según se supo, la implicada es Luciana, una mujer trans que había participado en Gran Hermano en 2024, y junto a su pareja quedaron a disposición de la justicia.

La joven -oriunda de Santa Cruz- causó un gran impacto cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, tras revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad; ni siquiera su familia lo sabía y se enteró en ese momento.