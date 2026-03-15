Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista

La joven, acompañada por otro hombre, le dio un somnífero a la víctima y le sustrajo algunas de sus pertenencias.

Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
15 de Marzo de 2026 | 09:12

Escuchar esta nota

Luciana Martínez, una expartricipante del programa televisivo 'Gran Hermano', fue detenida este sábado junto a otro hombre, ambos acusados de robo en perjuicio de un turista de nacionalidad estadounidense en un hotel del barrio porteño de Palermo.

El hecho se perpetró en el hotel Smart, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1.800, donde la pareja había ido junto al turista, quien horas después radicó la denuncia correspondiente.

Según su relato, fue al hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió el faltante de su pasaporte y de un reloj.

Según se supo, la implicada es Luciana, una mujer trans que había participado en Gran Hermano en 2024, y junto a su pareja quedaron a disposición de la justicia.

La joven -oriunda de Santa Cruz- causó un gran impacto cuando ingresó a la casa del conocido programa televisivo, tras revelar en vivo que su nombre real era Jorge, y que se transformaba en Luciana solo en la intimidad; ni siquiera su familia lo sabía y se enteró en ese momento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar para pelear arriba: hora, formaciones y TV

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

El boleto mínimo rozará los 950 pesos en abril

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata

La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar

Grammy vs. Brit Awards: ¿Qué gala se coronó en los premios más importantes de la música?

Julio Chávez: “El silencio del teatro es casi religioso”
Información General
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Policiales
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
Un asalto a un kiosco terminó con disparos
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Ingresó a una casa, lo descubrieron y terminó escapando
Encañonan a una mujer en un golpe comando a una familia de quinteros
Deportes
Gimnasia recibe a La Lepra mendocina en el Bosque y quiere ganar para pelear arriba: hora, formaciones y TV
Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año
Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro
Un historial parejo y algún cruce picante ante la Lepra mendocina
Steimbach, Insfrán y Panaro, las firmas que están al caer
La Ciudad
Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 15 de marzo
Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
El mercado de los campos en La Plata con interés renovado
Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla