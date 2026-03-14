Gimnasia vs Independiente Rivadavia.- Gana el Lobo de nuevo: gol de Marcelo Torres y ahora se pone 2 a 1 ante la Lepra de Mendoza

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Martín Mendinueta
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Mejor no pudo haber sido el inicio del juego para el Lobo de Zaniratto. A los 30 segundos generó peligro claro con un remate de Nacho Fernández desde el borde del área grande y enseguida llegó el gol. Tiro de esquina desde la izquierda de Nicolás Barros Schelotto, buen cabezazo de Enzo Martínez y el balón que se incrustó en el arco de La Lepra cerca del palo izquierdo. Antes de los dos minutos Gimnasia ya está ganando en su estadio para la felicidad de la hinchada tripera.
El duelo Alexis Steimbach - Sebastián Villa es uno de los focos del intenso trámite y allí empezó muy bien el juvenil mens sana.
Nacho Fernández, a los diez, con otro fino remate de zurda, esta vez desde adentro del área, estuvo cerca de ampliar la diferencia.
El partido decayó en el ritmo después cumplirse el cuarto de hora inicial y Gimnasia empezó a posicionarse de manera más clara para contragolpear.
A los 25, Independiente de Mendoza llegó al empate. Primera Villa eliminó a Steimbach con claridad por la izquierda y tiró un buen centro al primer palo. Luego, Sartori se lució en el anticipo de cabeza que sorprendió a Kadijevic para poner el 1 a 1.
En el minuto 28, y luego de una buena construcción ofensiva por derecha entre Steimbach y Nacho Fernández, llegó el centro atrás que conectó el Chelo Torres y, con un poco de ayuda involuntaria en su mal rechazo, llegó el segundo alarido tripero.
Gimnasia, que viene de derrotar a Banfield como visitante el pasado miércoles, recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, que más allá de haber perdido como local ante Barracas Central es uno de los animadores de la zona, mientras palpita su primera participación en la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputa desde las 15.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El árbitro del partido es Leandro Rey Hilfer y Diego Ceballos está a cargo del VAR. Se puede ver a través de TNT Sports y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda FM 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Independiente Rivadavia: Macagno, Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Gonzalo Ríos, Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.. DT: Alfredo Berti.
Hora: 15:15
TV: TNT Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Estadio: Juan Carmelo Zerillo
prensa gimnasia
foto: nicolás braicovich
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