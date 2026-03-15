La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata

El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
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HOY
MÚSICA
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La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar
Clase abierta de swing.- A las 18 en planta alta del C.C. Estación Provincial, 17 y 71. Gratis.
Majo Molina Chazarreta.- A las 18.30 en el playón de 17 y 71, con Lau Delgado y Mía Valentina como invitadas. A la gorra.
Barcelone + Finocchi dúo.- A las 21 en Desafinados Club, diagonal 93 nº 52.
Caminantes de Finisterre.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, calle 49 n° 879 entre 12 y 13. Folk celta. Gratis.
TEATRO
Yilá.- A las 21 en la Fábrica Cultural En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, con actuación y dramaturgia de Pablo Boffelli y dirección de Carlos Romagnoli. Esta obra abre el ciclo La Plata Escena Federal – Teatro del País impulsado por La Joda Teatro.
Cuadriláteros 5.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dirección de Gastón Marioni. Teatro breve reunido.
Noelia Pace.- A las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con dirección de Liliana Perdomo. Tres mujeres en una sala de espera decidiendo cuál va a ser su futuro. ¿Una luz roja puede ser capaz de marcarlos?
LITERARIAS
42° aniversario de la AAET.- La Asociación Argentina Escritores Tradicionalistas celebrará su 42° Aniversario a las 12 con un almuerzo criollo en Agrupación La Montonera, Cno. Rivadavia y Pacheco, Ensenada. Se entregará Distinción Trayectoria a Agustín López, Roberto Tantos, Mario Cabrera y Marcelo Fillol. Actuarán Daniel Miño, Analía Flores, Guillermo Millán y Grupo Temporal. Conducción Carlos Gallardo. Informes:2215220016 y 2214657444.
EVENTOS
Veganeando.- De 13 a 18 en 12 entre 41 y 42, primera edición. Habrá comida vegana, moda circular y artesanías.
5° Festival por el Humedal del Arroyo El Pescado.- A las 15 el Almacén Montes de Oca, 30 y 696, Ignacio Correas. El festival es autogestivo, con entrada libre y gratuita.
Feria del playón.- Desde las 17 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
CINE
Moonrise Kingdom: un reino bajo la luna.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.
EXPOSICIONES
Colores originarios.- A las 18 en la planta alta de Estación Provincial, 17 y 71, se inaugura esta muestra de artes visuales de Carolina Ortiz Maldonado y Diego Chiari. Gratis.
Feria artesanal.- A las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso, con la participación de Aromas del Folclore, El Chango Bazán, Nilda Arancibia, Oscar Salva y Ceferino Céspedes, entre otros.
“Moonrise Kingdom”
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