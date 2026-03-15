Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

La cadena de pagos en comercios y pequeñas empresas del Gran La Plata entró en una zona crítica. Empresarios y dirigentes del sector advierten atrasos en pagos a proveedores, impuestos acumulados y mayores dificultades para acceder al crédito en un contexto de ventas deprimidas y costos financieros elevados.

El fenómeno no es aislado. En todo el país se multiplican los indicadores que reflejan problemas de liquidez en la economía real. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), el 47,5% de las empresas industriales reporta dificultades para cumplir con al menos una obligación clave, como salarios, impuestos, servicios o proveedores. Dentro de ese grupo, el 8,2% admite que enfrenta problemas para pagar en todos los rubros.

La falta de liquidez también aparece en el sistema financiero. En enero pasado se registraron 137.576 cheques rechazados por falta de fondos, un aumento del 51% respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos relevados por la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme). Un mes antes, diciembre de 2025 había cerrado con 119.285 cheques sin respaldo, un récord histórico.

En paralelo, la morosidad de los hogares también crece. La tasa alcanza cerca del 10% en préstamos bancarios y llega al 22% en entidades no bancarias. En el sector de electrodomésticos el nivel de incumplimiento trepa hasta el 27%, lo que impacta de forma directa en el comercio minorista.

El deterioro del crédito también alcanza a las empresas. Según la consultora Analytica, la irregularidad de la cartera empresarial pasó del 0,8% en enero de 2025 al 2,7% en enero de 2026. En las pymes la mora ronda el 4%, muy por encima del 0,9% que registran las grandes compañías.

Pagos en rojo

En el plano productivo, algunos sectores ya enfrentan demoras extremas en los pagos. En maquinaria agrícola, por ejemplo, los atrasos pueden alcanzar los 200 días. En condiciones normales, las fábricas deberían operar con niveles de morosidad cercanos al 5%, pero hoy algunas registran porcentajes de entre 25% y 35%.

En el Gran La Plata la situación se siente con fuerza en el comercio minorista. Gastón Cello, presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Hornos, describió un panorama complejo para los negocios de cercanía.

“El panorama es desalentador. La pizza que hay que repartir cada vez tiene menos porciones y los impuestos se empiezan a acumular. Los comerciantes se financian mucho con los proveedores, que te dan cierta soga, pero también te exigen efectivo. Hoy es más fácil encontrar oro que conseguir efectivo”, afirmó.

Según Cello, los atrasos en los pagos generan un efecto acumulativo que complica la operatoria cotidiana. “La cadena de pagos viene complicada y se está armando una bola de nieve con cosas que antes fluían un poco mejor. Nunca fue fácil para los comerciantes que levantan la persiana todos los días, pero ahora se hace muy cuesta arriba”, agregó.

PYMES EN TERAPIA INTENSIVA

Francisco Gliemmo, presidente del Consejo Consultivo del Gran La Plata, confirmó que el problema ya alcanza a gran parte del entramado productivo regional.

“Hay una realidad muy complicada. Además de la baja de ventas, aparece una ruptura de la cadena de pagos, sobre todo en las pymes. Algunas empresas venden solo cuando tienen el pago asegurado porque ya no pueden financiar a sus clientes”, explicó.

Según el dirigente, esa dinámica genera un círculo difícil de revertir. “Si no cobran, no pueden dar crédito y se quedan sin stock. Todo el mundo busca el punto de equilibrio mínimo para subsistir, pero cada vez es más complicado”, concluyó.

La situación también preocupa en el principal corredor comercial del centro platense. Valentín Gilitchensky, presidente del Centro Comercial de calle 8, 9 y adyacencias y dirigente de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), explicó que la ruptura de la cadena de pagos aparece como el primer síntoma de la crisis.

“La cantidad de cheques rechazados en el sistema sigue subiendo. Eso se nota cada vez más. La cadena de pagos es lo primero que se resiente y lo que primero se deja de pagar”, sostuvo.

El dirigente señaló que muchos comercios priorizan hoy el pago de servicios esenciales antes que otras obligaciones. “La gente tiene las tarjetas al rojo vivo. Muchos pagan lo que te pueden cortar, como luz, gas o agua, y dejan para después el resto de las deudas. Con lo poco que se vende no se cubren todos los costos de un comercio”, explicó.

A la caída del consumo se suma el costo del financiamiento. Las pymes enfrentan tasas de interés que triplican a la inflación para cubrir déficits de caja, lo que complica aún más la situación. “Las tasas están altísimas y prácticamente no hay crédito. Con estos márgenes es imposible refinanciarse”, señaló Gilitchensky.

Desde el sector empresario también advierten que muchos negocios optan por no reponer mercadería para evitar nuevas deudas. En ese contexto, el stock disponible se transforma en una forma de sostener la actividad sin asumir compromisos financieros adicionales.

El escenario combina varios factores. La contracción del consumo, el encarecimiento del crédito y la competencia de productos importados presionan sobre márgenes que ya venían deteriorados por el aumento de costos fijos. En ese contexto, la ruptura de la cadena de pagos aparece como una de las señales más claras del estrés financiero que atraviesan comercios y pymes.

El resultado es un sistema productivo con fuerte heterogeneidad, donde las empresas más grandes logran sostener su financiamiento, mientras que el tejido pyme enfrenta mayores dificultades para sostener su capital de trabajo y cumplir con los pagos corrientes.