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Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
15 de Marzo de 2026 | 07:53

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El clima se presenta con temperaturas elevadas este domingo en La Plata, en una jornada marcada por el calor y la presencia de algunas nubes a lo largo del día.

Según el pronóstico del SMN, el cielo estará algo nublado durante gran parte del domingo, con vientos moderados provenientes del sector norte, lo que favorecerá un ambiente caluroso en la región. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, en una jornada típica de verano tardío.

De cara al inicio de la semana, el lunes se presentará con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones aislados, especialmente en distintos momentos del día. Además, continuarán los vientos moderados del norte, manteniendo el ambiente cálido.

Para el primer día hábil de la semana se esperan temperaturas similares a las del domingo, con mínima de 21°C y máxima de 31°C, por lo que el calor seguirá siendo protagonista en la ciudad.

De esta manera, los platenses deberán prepararse para días calurosos y con posibles precipitaciones, en el arranque de una nueva semana en la región.

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