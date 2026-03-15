A todo o nada: Boca obligado a ganar ante Unión en Santa Fe

En una nueva prueba de fuego, Boca visita esta noche a Unión en Santa Fe desde las 22.00, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, y la transmisión televisiva de TNT Sports.

Con el ciclo de Claudio Úbeda en riesgo por primera vez, sus dirigidos salen al 15 de Abril para dejar atrás el mal momento que les toca atravesar. Si bien el equipo se encuentra entre los ocho mejores equipos que clasifican a la siguiente instancia, el rendimiento de los de la Ribera no viene siendo el esperado por los hinchas xeneizes, que en el último partido en La Bombonera, le hicieron saber su malestar a los futbolistas y al propio entrenador.

Siguiendo esta misma línea, Boca viene de igualar 1-1 ante San Lorenzo en el Estadio Alberto J. Armando, donde a su vez, sumó el cuarto empate consecutivo jugando en casa, lo que dejó opacado la holgada victoria ante Lanús por 3-0.

Para la visita a la provincia del Litoral, la principal novedad es el regreso a la nómina de convocados de Alan Velasco, quien dejó atrás la distensión grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en la primera fecha ante Deportivo Riestra.

De esta manera, el juvenil Gonzalo Gelini le dejó su lugar en la lista, mientras que por decisión del entrenador, tampoco forman parte de la misma Agustín Martegani y Dylan Gorosito. Este último mantiene una relación sin perdón con el cuerpo técnico y dirigencia.

Además, Ángel Romero continúa recuperándose de una sobrecarga muscular y no será de la partida. Milton Giménez, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Tomás Belmonte siguen con sus respectivas rehabilitaciones.

Claudio Úbeda repetiría el mismo equipo que viene de empatar 1-1 ante San Lorenzo

Por su parte, con lo que respecta al plano estrictamente futbolístico, no se esperan demasiadas modificaciones, ya que el Sifón quedó conforme, en línea generales con la producción ante el Ciclón.

Aunque de realizarse cambios serían en la zona de la defensa: Nicolás Figal podría ocupar el lugar de Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga podría regresar al equipo en lugar de Marcelo Weigandt.

En ese sentido, el ex lateral de Belgrano tiene más chances de ser de la partida en lugar del Chelo, quien en la última presentación tuvo un rendimiento olvidable, y fue cuestionado por gran parte de la fanaticada azul y oro, aunque el entrenador decidirá en horas previas al duelo. En cuanto a la duda en la dupla central, todo indicaría que Di Lollo se mantendría en zaga, acompañando a Ayrton Costa.

Unión, por su parte, viene de protagonizar el partido del año hasta el momento, que sin dudas quedará marcado en las primeras páginas de los libros de historia del fútbol moderno en la Argentina: vencía 3-0 a Independiente en Avellaneda y terminó empatando 4 a 4.

Más allá de la desazón por el resultado, el Tatengue continúa con una muy buena racha de resultados que lo sitúa segundo en el Grupo A con 15 puntos. No pierde desde el 6 de febrero, día en el que cayó 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en la Madre de las Ciudades. Desde entonces sumó tres victorias y otros tres empates.

Además, el Tatengue buscará extender su racha positiva jugando ante Boca en condición de local, ya que no pierde en el 15 de abril desde la Superliga 2018/19. Desde entonces, se jugaron cinco partidos en Santa Fe de los cuales Unión ganó dos e igualaron los tres restantes.

En cuanto al once, no se espera que Leonardo Madelón realice demasiadas modificaciones, ya que el equipo viene convenciendo tanto al técnico como a los hinchas. De esta manera, todo indicaría que el DT volvería a plasmar en el campo de juego el mismo equipo que viene de igualar ante el Diablo en el Infierno.