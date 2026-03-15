Así fue el violento asalto a un kiosco en La Plata: buscan intensamente a los ladrones

La investigación por el violento robo que este sábado fue perpetrado por delincuentes tuvo avances, y en estas horas se conoció el video del hecho, en el que puede observarse a la víctima forcejeando con los implicados y recibiendo varios disparos hasta que los ladrones logran escapar.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los dos ladrones llegaron al comercio ubicado en 49 entre 139 y 140, a bordo de una moto Yamaha de baja cilindrada, y una vez allí -pasadas las 21- el acompañante se bajó del vehículo mientras el conductor lo esperaba afuera haciendo de “campana”.

Ante el hecho el comerciante se resistió y se trenzó en lucha, en una contienda en la que la víctima fue blanco de una serie de disparos y un testigo que advirtió la situación salió en su ayuda. Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano de La Plata, donde recibió atención médica.

Los delincuentes lograron escapar y son buscados por el grave hecho. El caso lo siguen oficiales de la Subcomisaría La Unión y la Fiscalía 2 en turno a cargo de Betina Lacki.

La escena provocó momentos de tensión en el barrio. Según relataron vecinos en contacto con este diario, tras los disparos comenzaron a escucharse sirenas y rápidamente arribaron varios patrulleros al lugar. El caso se produce en medio de una ola de hechos violentos vinculados a la inseguridad que se vienen reportando en distintos puntos de la región durante las últimas semanas, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos.