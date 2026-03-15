Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |PÁEZ O QUINTERO Y DRIUSSI O FREITAS, LAS DUDAS

River va por otro éxito en el ciclo de Coudet: hora, formaciones y cómo ver online

Desde las 19:45 y con el arbitraje de Darío Herrera, enfrenta a Sarmiento con el estreno del Chacho en el Más Monumental

River va por otro éxito en el ciclo de Coudet: hora, formaciones y cómo ver online

Gonzalo Montiel, uno de los pilares del River de Coudet / @river

15 de Marzo de 2026 | 18:37

Esta tarde desde las 19.45, River recibe a Sarmiento en el Monumental, por la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, en lo que será el primer partido de Eduardo Coudet ante su gente.

En el debut del Chacho, el Millonario venció entre semana 2 a 1 a Huracán; mientras que el Verde viene de conseguir un valioso empate sin goles ante Racing. El encuentro lo dirigirá Darío Herrera.

River arrancó la era Coudet con el pie derecho: le ganó 2 a 1 a Huracán en un partido que estuvo cargado de polémicas.

Probables formaciones de River vs Sarmiento: 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Darío Herrera

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien

Hora: 19:45hs.

TV: ESPN Premium

Estadio: Monumental

La previa

Con respecto a los últimos partidos de Marcelo Gallardo, se notó un mayor orden defensivo y el equipo tuvo pasajes de tenencia muy sostenidos que convencieron al flamante DT. Igualmente, como dio a entender el Chacho en conferencia de prensa, aún es muy pronto para sacar conclusiones con respecto al funcionamiento de su equipo. Por lo pronto, este triunfo lo dejó quinto en la Zona B, con 14 puntos.

En cuanto al once, el entrenador de 51 años sabe que no podrá contar con Facundo Colidio, que vio la roja en el segundo tiempo por un violento encontronazo con Lucas Carrizo.

Además, en el cuerpo técnico están pendientes a la evolución de Sebastián Driussi, que ante el Globo se retiró en el entretiempo por una sobrecarga en el pubis (arrastra una pubalgia hace varias semanas). En el caso de que el Gordo no llegue, Joaquín Freitas podría ir desde el arranque.

La otra incógnita pasa por la mediapunta. En el Ducó fue titular Kendry Páez, pero no se descarta la presencia de Juan Fernando Quintero, que entró a patear el primer penal ante el conjunto de Parque Patricios y lo falló.

Sarmiento, por su parte, viene de conseguir cuatro de los últimos seis puntos y se tomó aire en la lucha por no descender. Le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató sin goles ante Racing, ambos en Junín. Con diez puntos, marcha 12° en la Zona B y una victoria en el Monumental lo podría situar dentro de los puestos de clasificación.

Teniendo en cuenta estos resultados, Facundo Sava mantendría la base de los últimos dos partidos para su visita a Núñez. Cabe recordar que en octubre del año pasado el Verde consiguió un triunfo histórico en cancha de River: fue 1 a 0 con gol de Iván Morales tras un grosero error de Franco Armani. Este domingo buscará repetir la hazaña y continuar en la senda positiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien

La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales
Últimas noticias de Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien

VIDEO. Eduardo Domínguez estalló tras una nueva derrota del Atlético Mineiro

VIDEO. Gimnasia vs Independiente Rivadavia: los goles
La Ciudad
Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro
Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 15 de marzo
Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
El mercado de los campos en La Plata con interés renovado
Política y Economía
El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
Más apoyo de EE UU al país por el juicio en la causa YPF
Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”
La crisis de la industria se refleja en un dato clave
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Policiales
Crimen de Kim Gómez: mañana se conocerá el fallo contra el joven acusado de homicidio
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
Un asalto a un kiosco terminó con disparos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla