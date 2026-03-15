Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos

Un indignante hecho de inseguridad se registró durante la madrugada de este domingo en una iglesia evangelista ubicada en la zona oeste de La Plata, donde delincuentes ingresaron a robar, tomaron cerveza dentro del templo y escaparon con distintas pertenencias.

El episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana en el templo situado en calle 520 entre 145 y 146, en la localidad de San Carlos.

Según relató uno de los miembros de la comunidad, los ladrones forcejearon una de las puertas principales para poder ingresar y una vez dentro revolvieron las instalaciones.

Del lugar se llevaron una guitarra, una computadora, un horno y una pava eléctrica, entre otros elementos utilizados por la iglesia. Además, dejaron latas de cerveza en el interior, lo que generó aún más indignación entre los fieles.

“Fue a las 2 de la mañana. Se robaron varias cosas. Una guitarra, una computadora, un horno, una pava”, contó un integrante de la congregación, quien además señaló que existe una fuerte sospecha sobre dos personas que ya habían concurrido anteriormente al lugar.

Según el testimonio, esos individuos habían ido varias veces a pedir dinero, pero desde la iglesia les habían explicado que se trata de una comunidad humilde. “Somos una iglesia con muy pocos recursos. Les ofrecimos mercadería, pero no quisieron y se enojaron”, relató.

Por ese motivo, los miembros del templo creen que el robo podría haber sido una represalia. Incluso interpretaron que dejar las latas de cerveza dentro del edificio podría haber sido una provocación.

Otro dato llamativo es que se encontraron manchas de sangre en el baño, por lo que sospechan que alguno de los intrusos pudo haberse lastimado mientras forzaba la puerta y luego se lavó dentro del lugar.

A pesar de lo ocurrido, la comunidad decidió continuar con sus actividades religiosas, aunque de manera improvisada. “Justo ahora, a pesar de la situación, decidimos realizar la reunión afuera de la iglesia”, explicaron.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, mientras se espera que la denuncia permita avanzar en la investigación para identificar a los responsables.