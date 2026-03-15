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Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz

   

Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
15 de Marzo de 2026 | 08:58

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Momentos de tensión se vivieron este domingo por la mañana en Plaza Italia, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una columna de alumbrado público dentro del espacio verde.

El episodio ocurrió en plena mañana y generó un importante operativo de patrullas de la Guardia Urbana, que acudieron rápidamente al lugar para asistir y ordenar el tránsito en la zona.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo circulaba por las inmediaciones de la plaza cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, se subió al sector interno y terminó impactando contra una columna de luz.

Pese a la violencia del choque, el conductor salió ileso de milagro, aunque el hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Un vecino de la zona del centro, expresó: “Parece que venía circulando y se subió a la plaza, de suerte no mató a nadie”, reflejando el susto que provocó la maniobra.

Tras el siniestro, agentes municipales y personal de seguridad montaron un operativo en el lugar, mientras que se analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo ocurrió el incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

El hecho vuelve a poner en foco la seguridad vial en uno de los puntos más transitados del centro de La Plata.

 

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