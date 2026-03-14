El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero



La política bonaerense girar alrededor de un eje claro: el horizonte electoral de 2027. Sin posibilidad de reelección para Axel Kicillof, distintos sectores del peronismo comenzaron a intensificar recorridas territoriales, posicionamientos públicos y gestos de construcción interna que anticipan una disputa abierta por el liderazgo provincial.

En ese marco, intendentes y dirigentes del Conurbano y del interior aceleraron actividades en distintos municipios. El objetivo inmediato es fortalecer presencia territorial, pero el trasfondo es la discusión sobre quién podrá capitalizar el legado político del actual Gobernador.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, uno de los nuevos vicepresidentes del PJ bonaerense, protagonizó una gira por el sur provincial que incluyó Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Su desembarco se inscribe en una estrategia de proyección regional compartida con otros jefes comunales jóvenes como Federico Achával, Nicolás Mantegazza y Gastón Granados.

Por su parte, el kirchnerismo empieza a perfilar candidaturas con la figura de Mayra Mendoza como una de las apuestas para la sucesión provincial. La dirigente intensificó recorridas por distritos del Conurbano y planteó críticas al rumbo económico del gobierno nacional, al que responsabiliza por la caída del empleo industrial.

En paralelo, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, prepara el lanzamiento de un espacio propio con base militante, mientras en el Movimiento Derecho al Futuro suenan los nombres del intendente platenses Julio Alak, el ministro de Infraestructura bonaerenses Gabriel Katopodis y el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.

En este escenario de posicionamientos, el Gobernador se prepara para asumir formalmente la conducción del PJ bonaerense. La transición desde el liderazgo de Máximo Kirchner marca un intento de reorganización partidaria que buscará ampliar la base territorial y reforzar la formación política.

Sin embargo, la unidad plena todavía está lejos. Este domingo se realizarán internas en 17 distritos donde no hubo acuerdos entre los distintos sectores del peronismo. En municipios como Morón, San Miguel o Tres de Febrero se replican las tensiones que ya habían emergido en el cierre de listas de elecciones anteriores.

La disputa por el control de los PJ locales expone la coexistencia de al menos tres polos de poder: el espacio del gobernador, el kirchnerismo y estructuras territoriales con autonomía propia.

EXPOAGRO, ESCENARIO POLÍTICO Y ECONÓMICO

La tradicional feria agroindustrial volvió a convertirse en un punto de encuentro para la dirigencia política. La presencia de ministros, legisladores e intendentes peronistas evidenció un cambio de estrategia respecto de la histórica relación conflictiva entre el kirchnerismo y el campo.

Durante la muestra, las críticas al gobierno nacional se centraron en la paralización de la obra pública y en el impacto de la apertura económica sobre la industria. Funcionarios provinciales insistieron en la necesidad de sostener inversiones en infraestructura productiva, en un contexto de tensión fiscal entre la Nación y Buenos Aires.

El evento también reflejó la complejidad del escenario económico, con empresarios que describieron una realidad de “dos velocidades”: buen desempeño del sector agroexportador y mayores dificultades para industrias expuestas a la competencia importada.

LA REFORMA ELECTORAL COMO EJE DE DISPUTA

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca avanzar con una reforma política que incluya la expansión de la Boleta Única de Papel y la eliminación de las PASO. Sin embargo, la iniciativa enfrenta obstáculos en la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayorías ni con alianzas consolidadas.

La discusión se entrelaza con otro debate clave: el eventual desdoblamiento de las elecciones provinciales y la posibilidad de restaurar las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores.

Para la Casa Rosada, evitar que las provincias adelanten sus comicios sería una forma de potenciar la tracción electoral del oficialismo nacional. En cambio, muchos jefes comunales consideran que el desdoblamiento fortalece la autonomía local y reduce el impacto de las disputas nacionales en la política municipal.

LA UCR BUSCA RECOMPONER SU INSTITUCIONALIDAD

En paralelo, la Unión Cívica Radical bonaerense atraviesa una crisis interna que también tiene derivaciones judiciales. La disputa por el adelantamiento de las internas partidarias refleja la fragmentación del espacio y la dificultad para definir un liderazgo claro.

Mientras algunos sectores impulsan la convocatoria anticipada para recuperar legitimidad institucional, otros cuestionan la validez del proceso. La resolución judicial que rechazó una cautelar y habilitó el debate de fondo dejó abierta una nueva etapa de negociaciones internas.

En este contexto, dirigentes radicales plantean la necesidad de construir un frente amplio que funcione como alternativa al gobierno nacional, lo que agrega otro elemento de incertidumbre al armado opositor en la provincia.

UN TABLERO ABIERTO Y EN MOVIMIENTO

Con el peronismo en proceso de reorganización, el radicalismo intentando resolver su interna y La Libertad Avanza buscando modificar las reglas electorales, la provincia de Buenos Aires comienza a transitar un ciclo político marcado por la anticipación estratégica.

Las decisiones sobre el calendario electoral, el sistema de votación y la construcción de liderazgos definirán no sólo la sucesión de Kicillof, sino también el equilibrio de poder en el principal distrito del país.

La carrera hacia 2027, aunque aún distante, ya empezó.