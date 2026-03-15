Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro

Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro

el dia

15 de Marzo de 2026 | 17:43

Escuchar esta nota

Ayer los combustibles, hace dos semanas los servicios y ni hablar los alimentos. El transporte no es ajeno a los ajuste inflacionarios y de este lunes 16 de marzo los pasajeros que utilizan las dos línea de colectivos que unen a La Plata con Capital Federal sufrirán un nuevo incremento en el valor de la tarifa cada vez que apoyen la SUBE en el lector de la tarjeta.

Vale aclarar que no es sorpresivo, ya que estaba estipulado en los últimos aumentos que se fueron aplicando primero en febrero (de alrededor del 31%). Según lo establecido por la Secretaría de Transporte, las tarifas de las 104 líneas nacionales sufrirán un aumento del 7,6%, completando así la última etapa del esquema de actualización tarifaria comenzado en febrero.

Entre las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario figuran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Cuánto costará viajar de La Plata a Capital Federal en micro

Teniendo en cuenta la Resolución, las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Metropol -ex Costera-) están alcanzadas por la medida, si desde mediados de febrero hasta la actualidad se viene abonando $4.373 desde este lunes 16 de marzo aplicando el 7,6% pasará a pagarse $4.700 aproximadamente. 

Así, un pasajero que viaja todos los días a Capital Federal deberá gastar unos 9.400 pesos entre ida y vuelta, solo de boletos de micro de media distancia. A eso hay que sumarle -si así ocurriera- micros urbanos o subtes, lo que podría casi duplicar el gasto.

 

LE PUEDE INTERESAR

Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

LE PUEDE INTERESAR

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 15 de marzo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades Jubilados, cursos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien

La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo

EN FOTOS | La Fiesta Regional del Maíz en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 15 de marzo

Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos

El mercado de los campos en La Plata con interés renovado
Información General
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Deportes
Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien
VIDEO. Eduardo Domínguez estalló tras una nueva derrota del Atlético Mineiro
VIDEO. Gimnasia vs Independiente Rivadavia: los goles
La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España
Cancelaron la Finalissima entre Argentina y España
Policiales
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
Un asalto a un kiosco terminó con disparos
Escalada de violencia criminal: golpearon a una bebé durante un asalto
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla