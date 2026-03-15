Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien
Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien
Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje
La AFA respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España
Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos
El PJ bonaerense vota autoridades entre la lista de unidad, las internas y las pulseadas territoriales
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
VIDEO. Eduardo Domínguez estalló tras una nueva derrota del Atlético Mineiro
VIDEO. “Dicen que estoy muerto”: Netanyahu ironizó sobre los rumores de su muerte
La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense
Menos sexo, más tecnología: jóvenes, pantallas y una intimidad en pausa
Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
La agenda deportiva del domingo con mucho fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Yacoub Real Estate & Developers inauguró la Torre Kent en La Plata
Crece desde el pie: el fútbol femenino local se consolida y avanza hacia nuevos desafíos
Entre el “AFA-gate”, las polémicas internas y la presión social, el Gobierno enfrenta un desgaste creciente
J.P. Morgan tampoco la ve: inflación del 3% para marzo y recién caerá al 1,5% en el segundo semestre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ayer los combustibles, hace dos semanas los servicios y ni hablar los alimentos. El transporte no es ajeno a los ajuste inflacionarios y de este lunes 16 de marzo los pasajeros que utilizan las dos línea de colectivos que unen a La Plata con Capital Federal sufrirán un nuevo incremento en el valor de la tarifa cada vez que apoyen la SUBE en el lector de la tarjeta.
Vale aclarar que no es sorpresivo, ya que estaba estipulado en los últimos aumentos que se fueron aplicando primero en febrero (de alrededor del 31%). Según lo establecido por la Secretaría de Transporte, las tarifas de las 104 líneas nacionales sufrirán un aumento del 7,6%, completando así la última etapa del esquema de actualización tarifaria comenzado en febrero.
Entre las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario figuran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
Teniendo en cuenta la Resolución, las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Metropol -ex Costera-) están alcanzadas por la medida, si desde mediados de febrero hasta la actualidad se viene abonando $4.373 desde este lunes 16 de marzo aplicando el 7,6% pasará a pagarse $4.700 aproximadamente.
Así, un pasajero que viaja todos los días a Capital Federal deberá gastar unos 9.400 pesos entre ida y vuelta, solo de boletos de micro de media distancia. A eso hay que sumarle -si así ocurriera- micros urbanos o subtes, lo que podría casi duplicar el gasto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí