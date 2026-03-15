Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro

Ayer los combustibles, hace dos semanas los servicios y ni hablar los alimentos. El transporte no es ajeno a los ajuste inflacionarios y de este lunes 16 de marzo los pasajeros que utilizan las dos línea de colectivos que unen a La Plata con Capital Federal sufrirán un nuevo incremento en el valor de la tarifa cada vez que apoyen la SUBE en el lector de la tarjeta.

Vale aclarar que no es sorpresivo, ya que estaba estipulado en los últimos aumentos que se fueron aplicando primero en febrero (de alrededor del 31%). Según lo establecido por la Secretaría de Transporte, las tarifas de las 104 líneas nacionales sufrirán un aumento del 7,6%, completando así la última etapa del esquema de actualización tarifaria comenzado en febrero.

Entre las líneas alcanzadas por el nuevo cuadro tarifario figuran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Cuánto costará viajar de La Plata a Capital Federal en micro

Teniendo en cuenta la Resolución, las líneas 129 (Misión Buenos Aires) y 195 (Metropol -ex Costera-) están alcanzadas por la medida, si desde mediados de febrero hasta la actualidad se viene abonando $4.373 desde este lunes 16 de marzo aplicando el 7,6% pasará a pagarse $4.700 aproximadamente.

Así, un pasajero que viaja todos los días a Capital Federal deberá gastar unos 9.400 pesos entre ida y vuelta, solo de boletos de micro de media distancia. A eso hay que sumarle -si así ocurriera- micros urbanos o subtes, lo que podría casi duplicar el gasto.