Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Comenzó el rodaje de “El futuro es nuestro”

Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación

El despliegue de la serie de Netflix generó cortes de tránsito en la zona del Pasaje Dardo Rocha y despertó curiosidad

25 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

Con la orden del clásico “luz, cámara, acción” del director, ayer se dio inicio al rodaje de “El futuro es nuestro”. El set de filmación, que comenzó a montarse y a transformar las calles del centro platense desde el viernes, empezó a cobrar movimiento con la grabación de las primeras escenas.

Entre juegos de luces y cámaras, vecinos y transeúntes fueron testigos de cómo la Ciudad se convirtió en escenario de esta ambiciosa miniserie para Netflix producida por K&S Films.

El Pasaje Dardo Rocha, situado en calle 50 entre 6 y 7, y sus inmediaciones amanecieron ayer vallados, con fuerte presencia de patrullas municipales y móviles policiales, anticipando el desembarco de una producción audiovisual de gran magnitud.

La actividad fue incesante desde la mañana. La productora avanzó con la descarga de equipamiento técnico y escenográfico para el armado del set en plena vía pública, con camiones y colectivos ocupando calles aledañas —como 6 entre diagonal 80 y 48, y 49 entre 7 y diagonal 80—, mientras grúas y cuatriciclos trasladaban cámaras, luces, utilería y estructuras de montaje.

El movimiento empezó a llamar la atención de vecinos, comerciantes y transeúntes, que se toparon con un paisaje más propio de una superproducción cinematográfica que de una jornada habitual en el centro platense.

La historia que relata la serie transcurre en 2047 y retrata el surgimiento de FedSur, una coalición de países de Sudamérica que impulsa medidas para proteger el ambiente y enfrentar el hambre y la violencia.

LE PUEDE INTERESAR

Llegan días con el termómetro a punto de explotar

LE PUEDE INTERESAR

Jornada de salud con testeos y prevención

En horas de la tarde y noche, la postal ya era netamente la de un set de grabación, con una ambientación acorde a la temática de la serie. Sobre la calle 50, entre 6 y 7 y frente a Plaza San Martín, decenas de soldados, juntos a camiones de guerra, vehículos blindados todoterreno estacionados, ensayaban las escenas. Mientras, en diferentes puntos de la plaza reflectores y grúas de gran porte se preparaban para el inicio de la filmación.

El escenario continuaba a la vuelta, sobre 6 entre 48 y 49, donde la calle permanecía cortada por una barricada con alambres de púas y obstáculos antitanque de madera —similares a erizos checos—, además de un tótem ubicado de vereda a vereda. “La estructura es similar a los lectores de patentes” , describió a este diario un integrante de utilería, mientras supervisaba el trabajo.

En la esquina se ubicó una garita de seguridad con el logo del Gobierno de Unidad. Incluso los comercios fueron intervenidos: el local de 6 y 49, por ejemplo, fue tapiado con chapas cubiertas de grafitis y una media sombra en la parte superior de su fachada.

Como era de esperarse, el gran despliegue llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, que empezaron a agolparse. Lucas y Nazarena contaron que, al salir a caminar, se encontraron con esta sorpresa y se quedaron a observar el ensayo. “Así podemos conocer cómo es el detrás de escena”, dijo Lucas, entusiasmado.

Otros, en cambio, se acercaron especialmente al enterarse, como Estela y Tatiana, quien explicó: “Me interesa porque estudio teatro”. La curiosidad incluso trascendió a los platenses: Mónica, estudiante de audiovisual, viajó desde Banfield. “Quería interiorizarme en lo que es la preproducción y el trabajo con locaciones en las producciones”, contó a este diario.

En tanto, el tránsito seguirá afectado hoy en el cuadrante comprendido entre 4 y 47 y 7 y 50. El Municipio informó que continuarán cerradas las zonas de 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, lo que generó quejas de los vecinos.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El “detrás de escena” de cómo cambió el movimiento en el corazón de la Ciudad
Multimedia

En 50, 6 Y 7, LA GENTE SE ACERCÓ A LAS VALLAS PARA VER EL ENSAYO DE LA CARACTERIZACIÓN DE MILITARES / G. CALVELO

Camiones militares y la gente expectante en Plaza San Martín / calvelo

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de La Ciudad

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato

Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado
Espectáculos
"Nel blu, dipinto di blu"
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Policiales
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Se negó al test de alcoholemia, golpeó a un vecino y terminó tras las rejas
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla