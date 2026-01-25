Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación

Con la orden del clásico “luz, cámara, acción” del director, ayer se dio inicio al rodaje de “El futuro es nuestro”. El set de filmación, que comenzó a montarse y a transformar las calles del centro platense desde el viernes, empezó a cobrar movimiento con la grabación de las primeras escenas.

Entre juegos de luces y cámaras, vecinos y transeúntes fueron testigos de cómo la Ciudad se convirtió en escenario de esta ambiciosa miniserie para Netflix producida por K&S Films.

El Pasaje Dardo Rocha, situado en calle 50 entre 6 y 7, y sus inmediaciones amanecieron ayer vallados, con fuerte presencia de patrullas municipales y móviles policiales, anticipando el desembarco de una producción audiovisual de gran magnitud.

La actividad fue incesante desde la mañana. La productora avanzó con la descarga de equipamiento técnico y escenográfico para el armado del set en plena vía pública, con camiones y colectivos ocupando calles aledañas —como 6 entre diagonal 80 y 48, y 49 entre 7 y diagonal 80—, mientras grúas y cuatriciclos trasladaban cámaras, luces, utilería y estructuras de montaje.

El movimiento empezó a llamar la atención de vecinos, comerciantes y transeúntes, que se toparon con un paisaje más propio de una superproducción cinematográfica que de una jornada habitual en el centro platense.

La historia que relata la serie transcurre en 2047 y retrata el surgimiento de FedSur, una coalición de países de Sudamérica que impulsa medidas para proteger el ambiente y enfrentar el hambre y la violencia.

En horas de la tarde y noche, la postal ya era netamente la de un set de grabación, con una ambientación acorde a la temática de la serie. Sobre la calle 50, entre 6 y 7 y frente a Plaza San Martín, decenas de soldados, juntos a camiones de guerra, vehículos blindados todoterreno estacionados, ensayaban las escenas. Mientras, en diferentes puntos de la plaza reflectores y grúas de gran porte se preparaban para el inicio de la filmación.

El escenario continuaba a la vuelta, sobre 6 entre 48 y 49, donde la calle permanecía cortada por una barricada con alambres de púas y obstáculos antitanque de madera —similares a erizos checos—, además de un tótem ubicado de vereda a vereda. “La estructura es similar a los lectores de patentes” , describió a este diario un integrante de utilería, mientras supervisaba el trabajo.

En la esquina se ubicó una garita de seguridad con el logo del Gobierno de Unidad. Incluso los comercios fueron intervenidos: el local de 6 y 49, por ejemplo, fue tapiado con chapas cubiertas de grafitis y una media sombra en la parte superior de su fachada.

Como era de esperarse, el gran despliegue llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, que empezaron a agolparse. Lucas y Nazarena contaron que, al salir a caminar, se encontraron con esta sorpresa y se quedaron a observar el ensayo. “Así podemos conocer cómo es el detrás de escena”, dijo Lucas, entusiasmado.

Otros, en cambio, se acercaron especialmente al enterarse, como Estela y Tatiana, quien explicó: “Me interesa porque estudio teatro”. La curiosidad incluso trascendió a los platenses: Mónica, estudiante de audiovisual, viajó desde Banfield. “Quería interiorizarme en lo que es la preproducción y el trabajo con locaciones en las producciones”, contó a este diario.

En tanto, el tránsito seguirá afectado hoy en el cuadrante comprendido entre 4 y 47 y 7 y 50. El Municipio informó que continuarán cerradas las zonas de 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, lo que generó quejas de los vecinos.