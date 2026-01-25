Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |ESTA VEZ ATACARON EN 231 ENTRE 44 y 45

Terror por motochorros: otro golpe en La Plata

Un camionero fue interceptado en Etcheverry. Lo amenazaron con armas de fuego y le robaron más de 25 millones de pesos

25 de Enero de 2026 | 02:28
Edición impresa

La modalidad de los motochorros sigue sembrando temor en La Plata. Apariciones sorpresivas, ataques coordinados y el uso de armas de fuego conforman un escenario que pone en jaque a vecinos y trabajadores, que sienten que la delincuencia actúa con cada vez mayor impunidad. En ese contexto, un camionero fue víctima de un asalto millonario en la zona oeste de la ciudad, donde le robaron más de 25 millones de pesos en un golpe que habría sido planificado.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en Ángel Etcheverry, en inmediaciones de la calle 231 entre 44 y 45, cuando la víctima se preparaba para iniciar un viaje hacia Mar del Plata. Según reconstruyeron fuentes del caso, el hombre fue interceptado por motochorros que lo amenazaron con armas y le sustrajeron el dinero que llevaba para entregar a productores de verdura de la región.

En diálogo con EL DÍA, Rolando, el camionero damnificado, relató los momentos de extrema tensión que vivió. “Pasadas las once y media de la noche estaba acomodándome para salir de viaje cuando apareció una moto de frente y me pidieron plata. Se ve que conocían mis movimientos y sabían que tenía el dinero”, explicó.

De acuerdo a su relato, los delincuentes actuaron con precisión y fueron directamente al objetivo. Uno de ellos se subió al camión y lo intimidó de manera directa. “Me dijo ‘dame la plata que te estás llevando’. Me amenazaron con armas y se llevaron el efectivo. No tocaron nada más, fueron directo al bolso de la plata”, remarcó, al señalar que ni siquiera le robaron objetos personales como el celular o una tablet.

Con el correr de las horas, el monto sustraído fue tomando dimensión. Rolando detalló que transportaba varios sobres con dinero y cheques, pero que uno de ellos contenía $18 millones, a los que se sumaban otros 7 u 8 millones en efectivo y valores. “Era plata de los productores que tenía que entregar en Mar del Plata. Esto fue una entrega total”, sostuvo, al tiempo que afirmó que sospecha que los asaltantes lo venían vigilando.

El camionero también contó que durante el ataque recibió golpes, aunque no sufrió lesiones de gravedad. Tras el hecho, permaneció varias horas realizando la denuncia y ahora colabora con la investigación, aportando datos y buscando imágenes de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la huida de los sospechosos. “Para mí son personas que me conocen”, deslizó.

La denuncia fue radicada en la comisaría Decimoquinta, y la causa quedó en manos de la Justicia. Por el momento, los motochorros están prófugos y son intensamente buscados.

Lo cierto es que el violento episodio reavivó el malestar de vecinos y comerciantes de Etcheverry, quienes aseguran que los robos se repiten con frecuencia, especialmente durante la noche y la madrugada.

 

Multimedia

Motochorros emboscaron a un camionero y le robaron $25 millones

