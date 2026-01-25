Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El informe publicado en este diario, donde se trata el tema de la inseguridad en la Zona Norte, especialmente en Gonnet, Villa Castells, City Bell, Villa Elisa y otros barrios y localidades de esa región –que se encuentran virtualmente asediadas, por cruentos asaltos a domicilios y locales comerciales-, puso en evidencia la desilusión y la frustración de los vecinos por la falta de respuestas de la Policía.
Por supuesto que incide la situación social y la falta de recursos de la provincia condenada a la buena o voluntad de los circunstanciales titulares del Poder Ejecutivo nacional. La discriminación de que son objeto los bonaerenses impide que la provincia tenga los recursos necesarios en áreas tan importantes como la seguridad, salud y educación.
La nota publicada reflejó testimonios de vecinos de distintos barrios y localidades del Gran La Plata, que no sólo detallaron los altos niveles de inseguridad existente ante “el accionar de bandas que actúan con total impunidad”, sino que muchos de ellos dijeron que desisten de formular las denuncias pertinentes por considerarlas totalmente inútiles. La preocupación se mezcla con la resignación: muchos frentistas que dejaron de radicar denuncias porque consideran que “no sirve para nada” y que las respuestas oficiales no llegan. También incide lo que se considera la permisividad que luego determina leves condenas para los malhechores.
En los últimos meses, vecinos denunciaron la presencia de bandas que se mueven en vehículos sospechosos, robos reiterados a viviendas, ataques a jubilados y asaltos a peatones a plena luz del día. En algunos casos, frentistas aseguran que los delincuentes actúan a cara descubierta y que, pese a las medidas de prevención, continúan delinquiendo con impunidad.
Se ha dicho en forma reiterada que existen ejemplos notables sobre el rol que cumple la Policía en algunos países. Se habla de la “policía de cercanía”, como la que existe en Francia y que ha servido –en base a la gran confianza entablada por esos efectivos con los barrios en los que actúan- para esclarecer delitos no sólo pequeños sino de gran envergadura, como el de un cruento atentado con bombas al subte de París.
También en Francia y muchos otros países funciona con efectividad la Policía Judicial, bajo órdenes de los jueces. En nuestra provincia –y no es metafórico decirlo, sino que representa lo ocurrido hasta ahora- fue “creada” con bombos y platillos varias veces a partir de la reforma constitucional de 1994. Pero su existencia real sigue en veremos y una de sus cualidades reside en que se trata de una fuerza descentralizada.
LE PUEDE INTERESAR
Los X de la semana
Se ha insistido asimismo en la necesidad de que se ponga en práctica una mucho mejor preparación académica de los aspirantes a ingresar en la Policía, mediante vigorosos replanteos y puestas en práctica de los programas de estudio en la Escuela Vucetich. Una policía más adiestrada y a tono con los avances teóricos, tecnológicos y culturales de la época tardaría muy poco en recuperar la confianza de la población.
Sin dejar de ver también como factores negativos algunas leyes procesales penales inadecuadas y no pocos fallos judiciales tardíos y confusos, lo que debiera preocupar es que con esta Policía desacreditada, que no sabe –como antes lo supo- integrarse con la comunidad, el delito seguirá reinando en las calles y la gente seguirá buscando formas para defenderse de cualquier manera. Formas que no existen, que pueden ser muy peligrosas y que colaboran en definitiva con el altísimo nivel de inseguridad existente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí