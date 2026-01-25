Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Una zona sacudida por la inseguridad desde hace mucho tiempo

El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas

Vecinos de ese barrio aseguraron que, de madrugada, ladrones intentaron entrar a dos domicilios en 118 entre 62 y 63. Y que, un día antes, advirtieron “cosas sospechosas” en esa misma cuadra

El Mondongo, en alerta: delincuentes "vigilan" y marcan casas

Uno de los delincuentes en plena acción en 118 entre 62 y 63 / EL DIA

25 de Enero de 2026 | 02:29
Edición impresa

Los vecinos de una amplia franja del barrio El Mondongo aseguraron que conviven a diario con el asedio delictivo, al tiempo que puntualizaron que esa inquietante situación se potenció desde el inicio del verano.

Pero hay otra cuestión que los desvela y que también les genera miedo y preocupación por igual.

Uno de los frentistas del lugar, Maximiliano (56), reflejó en la tarde de ayer ante EL DIA que “ya se hizo una costumbre en el último tiempo, que antes de algún hecho de inseguridad en el barrio, previamente vengan tipos a mirar los movimientos y luego marcan casas”.

“Da la casualidad que luego nos enteramos que se meten a robar, o intentan hacerlo, en esas viviendas”, completó indignado.

“LO VIO A TIEMPO”

El vecino, al igual que otros de El Mondongo, sacó luego a relucir el dramático momento afrontado por una mujer en su domicilio de calle 118 entre 62 y 63.

“Fue esta madrugada (por la de ayer), cuando la señora vio a tiempo, por sus cámaras de seguridad, que un tipo intentaba meterse por la fuerza en su casa”, reveló.

VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

Aseguró desconocer si la vecina previamente había escuchado ruidos extraños o si, casualmente, buscaba saber qué imágenes mostraba ese sistema de monitoreo.

“Lo que comentó esta vecina es que en el video observó a un solo ladrón, aunque quizá lo acompañaba algún cómplice que quizá no quedó filmado”, refirió después.

Como sea, citó que asustada por la amenazante maniobra de quien pugnaba por ingresar a su morada “la señora rápidamente atinó a hacer sonar la alarma vecinal. Y recién ahí el delincuente se dio a la fuga, desistiendo de entrar a robar”.

Maximiliano dio a conocer, además que, quienes viven en esa cuadra estuvieron “toda la noche en vilo”. Explicó, al respecto, que “sucede que también quisieron entrar a robar en otra casa que está a pocos metros de la vivienda de esta mujer”.

“Estuvieron barreteando portones”, señaló el vecino.

Citó que, “como en varias otras veces”, supieron por algunos frentistas y por lo mostrado por cámaras de seguridad que “un día antes habían estado en la cuadra algunas caras que no son conocidas en el barrio. Seguramente para marcar a estas dos casas”.

Finalmente, Maximiliano recordó que “a fin de año, ladrones barretearon unas rejas y se metieron a robar en una casa”. Y además que “el 30 de diciembre de 2024, con nosotros durmiendo en casa, robaron pero sin despertarnos”.

 

“La Plata se parece ya al Conurbano por los robos que hay”

Un ladrón asaltó a una pareja y hubo revuelo cerca de Plaza Matheu
Uno de los delincuentes en plena acción en 118 entre 62 y 63 / EL DIA

Cámaras de la cuadra filmaron a dos sospechosos en el lugar / EL DIA

