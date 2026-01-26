Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región

Además, mañana habrá un encuentro clave entre las empresas y la UTA para evitar el primer paro del año

Confirman un nuevo esquema de subsidios al transporte en La Plata y la Región
26 de Enero de 2026 | 18:28

El Gobierno bonaerense oficializó un nuevo esquema de subsidios al transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a La Plata y la región, tras el retiro del Estado nacional del financiamiento del sistema. La medida quedó formalizada a través del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires explicaron que el objetivo del programa es sostener el funcionamiento del servicio y evitar que el impacto de los aumentos de costos se traslade de manera directa a los usuarios. La decisión se da en un contexto de reordenamiento del área de transporte a nivel nacional, que incluyó la salida de funcionarios y denuncias en esa cartera.

El régimen está destinado a las empresas que prestan servicio en el AMBA y contempla la asignación de recursos provinciales para compensar parte de los costos operativos. Para acceder al beneficio, las prestatarias deberán adherir formalmente al esquema y cumplir con una serie de condiciones administrativas y técnicas.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: tener al día los seguros y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), respetar la antigüedad máxima de las unidades según la vida útil fijada por la Provincia, cumplir con los convenios colectivos de trabajo, contar con sistema SUBE en todas las unidades, mantener regularizada la situación previsional ante el SIPA y presentar la correspondiente rendición de los fondos recibidos.

Se reúnen las cámaras empresarias y la UTA para evitar el primer paro del año

La tensión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector ha llegado a su punto crítico. Tras el fracaso de las reuniones previas, donde el gremio calificó de "burla" y "vergonzosa" la oferta patronal de un incremento del 1%, este martes 27 de enero a las 15:00 horas se llevará a cabo una audiencia virtual determinante convocada por el Ministerio de Capital Humano.

El sindicato liderado por Roberto Fernández ya lanzó un ultimátum: de no mediar una propuesta que compense la pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que perforó el 2% mensual, se activará un plan de lucha que podría derivar en un paro de 48 horas afectando a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

El Gobierno busca evitar a toda costa que el conflicto escale, especialmente en un contexto donde el Banco Central intenta consolidar la estabilidad económica. Sin embargo, si la audiencia de mañana termina sin acuerdo, la medida de fuerza podría entrar en vigencia de forma inmediata para el resto de la semana, paralizando el servicio de corta y media distancia en todo el territorio nacional.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

