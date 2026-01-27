Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Los números de la suerte del martes 27 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 27 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
27 de Enero de 2026 | 00:01
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 19-80-77. Un cambio en su vida laboral o comercial resultará ventajoso. Sentirá en sus afectos lazos más profundos al contribuir con su pareja con el cariño esperado. Proposiciones. Salud, buena.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 26-05-49. En sus ocupaciones esta jornada será violenta a la vez que algo indecisa. Sea prudente. No contraiga nuevas relaciones amorosas. Peligro de rupturas. La salud, buena.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 07-17-22. Todo avanza en forma lenta, pero favorable. Los asuntos monetarios van en franca mejoría. En el terreno sentimental se suavizarán las tensiones.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 75-39-52. Las inversiones o negocios podrían ser totalmente estériles. Tome con calma las relaciones amorosas inestables. Proposición ventajosa.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 01-14-41. Este será un día de hechos positivos que pueden determinar un acontecimiento feliz a breve plazo. Evite tomar determinaciones en el amor.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 06-85-41. Podrá cobrar un dinero y eliminar ciertos trámites. Quien espere novedades en el terreno sentimental, la tendrá y muy favorable.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 27-59-62. Tendrá una jornada de mucho ajetreo, pero ganará dinero. Guárdelo para imprevistos. El amor, muy bien encaminado. Día de mucha intuición.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 52-05-69. La intervención de gente influyente hará prosperar sus gestiones financieras. Esfera sentimental con grandes sorpresas y alegrías. Rumbos más felices. Oportunidad de destacarse.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 26-13-02. Las trabas y oposiciones en el plano económico comienzan a ceder. ¡Enhorabuena! Se producen adelantos en el amor y en el entendimiento con su pareja. Se cristalizan anhelos. Reuniones.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 80-66-11. Adecuada circunstancia para finiquitar asuntos de papeles y gestiones financieras. Podrá impulsar al ser querido para que efectúe cosas nuevas. Halagos. Nuevos bríos.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 90-01-54. La inconstancia de otros le motivará recargos en sus labores. Ocasión próspera para influir sobre el ser querido y conquistar su corazón. Reformas en su actividad. Agradables momentos.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: Recibirá demostraciones halagadoras por su desempeño y dedicación. Sus ambiciones de los sentimientos comienzan a rendir frutos de estabilidad y comprensión. Renuévese. Sinsabores.

 

